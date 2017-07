Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu değerlendirmesi

Bundelisga ekiplerinden Bayern Leverkusen'den, İtalyan devi Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu hakkında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ,İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport’a konuştu.



Milli oyuncu hakkında övgü dolu sözler söyleyen Terim, Hakan'ın Milan'da başarılı olacağına emin olduğunu belirtti.



"HAKAN TAM BİR TAKIM OYUNCUSUDUR"



Hakan Çalhanoğlu'nun genç yaşına rağmen çok olgun ve disiplinli olduğunu söyleyen Fatih Terim "Genç yaşına rağmen çok olgun bir oyuncudur. Sakin ama savaşcı bir kişiliği var ve tam bir profesyonel. Antrenmanlarda çok konsantre olup maçlarda da her şeyini verir. Özel yaşantısında da çok disiplinli ve güvenilir bir kişiliği var" dedi.



Hakan'ın tam bir takım oyuncusu olduğunu belirten Terim "Hakan tam bir takım oyuncusudur. Bir sporcu olarak takım arkadaşlarına en iyisini verir, dayanışma gösterir. Takımına büyük emek veren, fedakar bir kişiliği vardır. Onun gibi birini çalıştırmak bizim için de bir şans" ifadelerini kullandı.



"İTALYAN FUTBOLUNA KOLAYCA ADAPTE OLACAK"



Hakan Çalhanoğlu'nun çok yönlü bir oyuncu olduğunu ve orta sahada kanatlar dahil her bölgesinde rahatlıkla oynayabileceğini belirten Terim, milli oyuncunun İtalyan futboluna çok kısa sürede adapte olacağını söyledi.



Fatih Terim "Hakan aslında ofansif orta saha oyuncusudur ama kanatlarda da oldukça etkili. Ceza sahası çevresinde her yerden iyi şutlar çeken bir oyuncu. Ama aynı zamanda takım arkadaşlarına asist yapmayıda seviyor. Hem Türk Milli Takımın da ki tecrübesi hem de Bundesliga tecrübesi sayesinde İtalyan futboluna kolayca adapte olacak. Tabi Milan'da onun futbolunun gelişmesinde önemli katkı sağlayacak. Bence her iki taraf içinde çok doğru bir karar oldu. Hakan müthiş bir transfer" değerlendirmesinde bulundu.