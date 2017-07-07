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Hamilton 5 sıra arkadan başlayacak

Aracında vites değişikliğine giden Mercedes pilotu Lewis Hamilton, pazar günü Avusturya'da koşulacak yarışa 5 sıra arkadan başlama cezası aldı

Hamilton 5 sıra arkadan başlayacak

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, cezası nedeniyle pazar günü Avusturya'da koşulacak Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. etabına beş sıra geriden başlayacak.

Formula 1'den yapılan açıklamada, araçlarda vites değişikliği yapılabilmesi için 6 yarış boyunca beklenmesi gerektiği, Hamilton'ın ise bu süreyi beklemeden pazar günkü yarışta söz konusu değişikliğe gideceğini belirtmesi sebebiyle 5 sıra arkadan başlama cezası aldığı belirtildi.

Cezayı kabul eden Mercedes tarafından yapılan açıklamada ise Bakü'de yapılan son yarışta Hamilton'ın aracının vites kutusunda arıza yaşandığı ve bu nedenle Avusturya'daki etapta vites değişikliğinin zorunlu bir durum olduğu ifade edildi.

Hamilton, Avusturya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanında Ferrari pilotu Alman Sebastian Vettel'in 14 puan arkasında ikinci sırada bulunuyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #mercedes #Lewis Hamilton
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