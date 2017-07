İspanya'da Deportivo forması altında ilk sezonunda oldukça başarılı bir sezon geçiren Emre Çolak, futbol geçmişi ve İspanya'daki hayatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon başında La Liga ekibi Deportivo La Coruna'ya transfer olan milli futbolcu Emre Çolak, Esenler'de gerçekleştirilen futbol turnuvasında gençlere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Oyuna dahil olarak gençlerle eğlenceli dakikalar geçiren Emre Çolak, futbol hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı.



FUTBOLDA BAŞARI İÇİN ÇALIŞMANIN ROLÜ ÇOK BÜYÜK



Profesyonel olarak futbol oynayan kişilerde belli oranda yeteneğin mutlaka bulunduğunu belirten Emre Çolak, "Ancak çalışmak bu işin en önemli kısmı. İstediğiniz kadar yeteneğiniz olsun, eğer çalışmaz ve bunun üzerine koymazsanız başarılı olmanız zor. Yeteneği çalışmakla beraber birleştirdiğiniz zaman başarı kendiliğinden geliyor" dedi.



DÜNYANIN EN BÜYÜK LİGLERİNDEN BİRİNDE ÜLKEMİ TEMSİL EDİYORUM



İspanya gibi futbolun en önemli ülkelerinden birinde Türkiye'yi temsil ediyor olmanın oldukça gurur verici olduğunu söyleyen Emre Çolak, "La Liga dünyanın en iyi liglerinden bir tanesi. Son üç seneye bakınca Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan takımlar hep İspanyol takımları. Bunun içinde tabi orada oynadığım için, orada oynama fırsatı yakaladığım için çok mutluyum. Türkiye ve İspanya'da futbola bakış açısından önemli farklar bulunuyor. İspanya'da futbol daha çok hücum ağırlıklı oynanıyor. Türkiye'de ise daha defansif ve biraz daha fazla sert futbol oynanıyor" dedi.



EN BÜYÜK HEDEFLERİMDEN BİRİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAK



İspanya'da güzel bir sezon geçirdiğine dikkat çeken Emre Çolak, "Benim için şu ana kadar çok güzel bir deneyim oldu. En büyük hedeflerimden biri Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmak. Aynı zamanda Milli Takım ile de bir şampiyona da kupa kaldırmak, hatta kupalar kazanmak istiyorum" dedi.



GALATASARAY'DA OYNAMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR GURURDU



Futbola her başlayan insan gibi bir gün büyük takımlarda oynamayı hayal ettiğini söyleyen başarılı oyuncu, "Küçükken bir gün Galatasaray'da oynayacağım aklımın ucundan bile geçmiyordu. Atışalanspor'da amatör olarak futbol oynuyordum. Bir gün Galatasaray'la maç yaptık, oradaki hocalar beni çok beğendi. Beni istediklerini söylediler ve ardından Galatasaray'a transferim gerçekleşti. Dediğim gibi, bu benim için hep hayaldi. Gerçek olacağını düşünmüyordum; ama çok şükür bu hayalimi gururla gerçekleştirdim" dedi.



FUTBOLCULUĞUMDA EN BÜYÜK ROL SOKAKLAR VE HALI SAHALARDI



Özellikle kendi jenerasyonu için futbolda sokaklar, okul bahçeleri ve halı sahaların rolünün büyük olduğunu söyleyen Çolak, Hepimiz futbol oynamayı oralarda öğrendik. Benim gibi diğer futbolcu ağabeylerim ve kardeşlerim de zaten oralardan geçerek başladılar. Futbol hatta basketbol ve diğer bir çok spor dalında sokaklarda yetişmiş olmanın büyük katkısı var diye düşünüyorum. Özellikle doğup büyüdüğüm Esenler'de, hep mahalleler arası turnuvalar yapıyorduk. Hatta kendi harçlıklarımızı biriktirir ve diğer mahallenin takımları ile parasına maçlar yapardık. Hatta mahalleler arasında gerçekleştirdiğimiz turnuvalardan birinde şampiyon olmuş ve kazandığımız parayla kendi takımımıza forma yaptırmıştık. Güzel günlerdi, o anları unutmuyorum hiçbir zaman" dedi.



TÜRKİYE'DE GENÇLERİN SPORA İLGİSİ GİDEREK ARTIYOR



Türkiye'de gün geçtikçe spora olan ilginin arttığını belirten Emre Çolak, "Bu çok güzel bir gelişme. Bence sporla iç içe olmak her zaman insanlar için rekabeti arttırıyor, kendilerine olan özgüveni arttırıyor. Bunun için yani rekabet etmeyi, insanlarla mücadele etmeyi öğreniyorlar. Hem sağlık açısında hem daha iyi bireyler yetişmesi için daha çok kişinin spor yapması gerekiyor" dedi.



DAHA ÖNCE OYNADIĞIM MAÇLARI MUTLAKA İZLİYORUM; EVDE VAKİT GEÇİRMEYİ SEVİYORUM



Daha önce oynadığı maçları mutlaka izlediğini söyleyen Çolak, "Her maçtan önce bir önceki oynadığım maçı izliyorum. O maçta neler yapmışım, artılarım ve eksilerim neler? Sahanın hangi alanlarında daha etkiliyim, nerelere daha çok girmeliyim. Dersler çıkarıyorum kendime. Ayrıca böylece daha motive olabiliyorum. Vaktimin büyük bir çoğunluğu evde geçirmeyi seviyorum. Playstation oynuyorum. O an oynanan veya daha önce oynanmış maçları izliyorum" dedi.