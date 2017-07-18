Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Rusya’da düzenlenen UEFA Konfederasyonlar Kupası futbol turnuvasının da enflasyona ciddi etkide bulunduğunu açıkladı.

Rusya’da haziran ayında enflasyonda yaşanan ciddi artışın nedeni ile ilgili resmi açıklama geldi. Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Rusya’da düzenlenen UEFA Konfederasyonlar Kupası futbol turnuvasının da enflasyona ciddi etkide bulunduğunu açıkladı.



Gazeta.ru’nun haberine göre, Rusya’da haziran ayında enflasyon yüzde 4,4 olarak kaydedildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Konfederasyonlar Kupası nedeniyle yolcu taşımacılığı hizmetlerine olan talepteki artış ve bilet fiyatlarının yükselmesinin enflasyonu tetiklediği belirtildi.



Devlet İstatistik Servisi Rosstat’ın verilerine göre, Rusya’da temmuz ayında yolcu taşımacılığı hizmetlerine yüzde 3,6 zam geldi. Uzun mesafeli tren seferlerinin fiyatları yüzde 18,8 pahalandı.



Uzmanlar, 2018 Dünya Futbol Şampiyonası sırasında enflasyonda daha ciddi artışların yaşanabileceğini öngörüyor.



Rusya’da Konfederasyonlar Kupası’nda 16 maçı 628 bin 300 kişinin izlediği açıklandı.