Cem Yılmaz bıraktı!
Cem Yılmaz bıraktı!
İş yerine yüzerek gitti! İşte o anlar
İş yerine yüzerek gitti! İşte o anlar
İşte şiddetli yağmur sonrası İstanbul haritası!
İşte şiddetli yağmur sonrası İstanbul haritası!
Bakan açıkladı: Tam bir afet
Bakan açıkladı: Tam bir afet

Haziranda fırlayan enflasyonun suçlusu bulundu: Futbol

Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Rusya’da düzenlenen UEFA Konfederasyonlar Kupası futbol turnuvasının da enflasyona ciddi etkide bulunduğunu açıkladı.

Haziranda fırlayan enflasyonun suçlusu bulundu: Futbol

Rusya’da haziran ayında enflasyonda yaşanan ciddi artışın nedeni ile ilgili resmi açıklama geldi. Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Rusya’da düzenlenen UEFA Konfederasyonlar Kupası futbol turnuvasının da enflasyona ciddi etkide bulunduğunu açıkladı. 

Gazeta.ru’nun haberine göre, Rusya’da haziran ayında enflasyon yüzde 4,4 olarak kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Konfederasyonlar Kupası nedeniyle yolcu taşımacılığı hizmetlerine olan talepteki artış ve bilet fiyatlarının yükselmesinin enflasyonu tetiklediği belirtildi. 

Devlet İstatistik Servisi Rosstat’ın verilerine göre, Rusya’da temmuz ayında yolcu taşımacılığı hizmetlerine yüzde 3,6 zam geldi. Uzun mesafeli tren seferlerinin fiyatları yüzde 18,8 pahalandı. 

Uzmanlar, 2018 Dünya Futbol Şampiyonası sırasında enflasyonda daha ciddi artışların yaşanabileceğini öngörüyor. 

Rusya’da Konfederasyonlar Kupası’nda 16 maçı 628 bin 300 kişinin izlediği açıklandı. 

Etiketler; #Ekonomik Kalkınma Bakanlığı #rusya #UEFA #UEFA Konfederasyonlar Kupası #futbol
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Savunmada Ar-Ge atılımı
Sonraki Haber
Barcelona'dan 708 milyon avroluk rekor gelir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.