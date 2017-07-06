Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Aksu, "Önümüzdeki sene dünya şampiyonası var. Orada da aynı başarıyı gösterip bayrağımızı göklere çıkartmak istiyoruz. Hedef dünya şampiyonluğu." dedi.

23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde Büyük Britanya'yı mağlup ederek kupayı kazanan Türkiye Erkek Milli Takımı'nın başantrenörü Can Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en büyük avantajlarının Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin hemen ardından şampiyonanın başlaması olduğunu, oyuncularının hazır halde 15 günlük bir kampla İspanya'ya gittiğini söyledi.

Daha önceki şampiyonalarda hep son anda kaybedilen finalleri hatırlatan Aksu, oyuncularının da kendisinin de bu defa bunu başarmak için gittiklerini ve başardıklarını, bu nedenle çok mutlu olduklarını ifade etti.

Oynadıkları maçların öncesini, maç anını ve sonrasında yaşadıklarını tek tek anlatan Aksu, her maçta çok heyecanlandıklarını, şampiyon olacaklarına inandıklarını ve geriye düştükleri hiçbir maçı bırakmadıklarını kaydetti.

"Bu jenerasyon altın bi̇r jenerasyon"

Türk bayrağını çektirip İstiklal Marşı'nı okutmanın gurur verici olduğuna değinen Aksu, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki sene dünya şampiyonası var. Orada da aynı başarıyı gösterip bayrağımızı göklere çıkartmak istiyoruz. Ona en iyi şekilde hazırlanıp iyi bir derece yapıp şampiyon olmak istiyoruz. Hedef dünya şampiyonluğu. Bu jenerasyon altın bi̇r jenerasyon. Bundan sonra Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımızın önü çok açık. Alttan gelen gençlerimizin de önü açık. Biliyorsunuz onlarda dünya ikincisi oldu, geçen yılda Avrupa birincisi olmuşlardı. İyi bir jenerasyon daha geliyor. Bu oyuncuları bir araya getirdiğimizde önümüzdeki 10 yılın takımı kurulur diye düşünüyorum. Bundan sonra çalışmalarımızı ona göre yapacağız. Biraz dinlenip teknik ekip olarak önümüzdeki senenin planlamasını yapmamız gerekiyor. Gerçekten zor bir süreç dünya şampiyonası. Yapılacaklarla ilgili programlar yapacağız."

" Cumhurbaşkanı tebrik etti"

Avrupa şampiyonu olduklarında kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aradığını ve tebrik ettiğini aktaran Aksu, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Gençlik ve Spor Bakanı, Federasyon Başkanı ve diğer yetkililerle özellikle Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ile ailesine teşekkür etti.

Avrupa şampiyonu olmalarının ülkede sevinçle karşılandığını ve ses getirdiğini belirten Aksu, hem salonlara daha çok taraftar geleceğini hem de takımların ve federasyonun sponsor açısından önünün açılacağını söyledi.

Maçların televizyonlarda yayınlanmasının ve daha geniş kitlelere ulaşmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Aksu, engelli insanları salonlara çekmek için çalıştıklarının altını çizdi.

"Önemli olan hayata tutunmak"

Aksu, ailelere büyük işler düştüğüne değinerek, "Lütfen kimse çocuğundan utanmasın. Engeli olmak onların suçu değil. Bu heresin başına gelebilir. Benim de başıma gelebilir. Şu anda engelli değilim ama olacak bir potansiyelim. Yarım saat sonra başımıza ne gelecek belli değil. Herkesin başına gelebilir. Önemli olan hayata tutunmak. Özellikle aileler bu konuda daha çok duyarlı olsunlar. Sadece basketbol değil. Bizim federasyonumuzda 19 tane branş var." dedi.