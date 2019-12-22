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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İzmit Belediyespor: 76 - Galatasaray: 80

SPOR 22.12.2019, 10:27
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ogün Cılız, Alper Elçikoca

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 10, Ezgi Manlacı, Williams 13, Gizem Yavuz 12, Grigalauskyte 18, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Cado 11, Gamze Takmaz 5, Anigwe 5

Galatasaray: Meltem Yıldızhan 4, Şerife Alperi Onar, Sude Yılmaz 2, Sinem Ataş 2, Işıl Alben 5, Stankovic 4, Hartley 18, Tilbe Şenyürek 19, Macaulay 26, İnci Güçlü

1. Periyot: 25-16

Devre: 44-40

3. Periyot: 54-64

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 80-76 yendi.

Kaynak: AA
#basketbol #herbalife nutrition kadınlar #izmit belediyespor
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