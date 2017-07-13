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'Herkese güle güle'

Fransa kulüplerinden Olympique Lyonnais ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Marcelo Antonio Guedes Filho, Lyon'a gitti.

'Herkese güle güle'

Tarifeli uçakla Fransa'nın Lyon kentine saat 08:25'te hareket eden Marcelo, eşi ile birlikte Atatürk Havalimanı Dış Hatlar gidiş katına geldi.

Check-in işlemlerini yapan Marcelo, havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı futbolcu, "Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu hakeden büyük bir taraftar. Türkiye'yi özleyeceğim. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Gazetecilerin, Türkçe "Elveda Beşiktaş" demesini istemesi üzerine ise "Herkese güle güle" diyerek Türkiye'ye veda etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fransa #stoperi
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