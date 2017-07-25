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Hernandez resmen West Ham United'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Meksikalı golcü Javier Hernandez'i kadrosuna kattı.

Hernandez resmen West Ham United'da

Almanya'nın Bayer Leverkusen takımına 16 milyon sterlin bonservis ödeyen West Ham United, 29 yaşındaki Javier Hernandez'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Altı sezon formasını giydiği Manchester United ile 156 maça çıkan ve 59 gol atan Hernandez, 2015 yılında 7,3 milyon sterlinlik bonservisle Bayer Leverkusen'e gitmişti. Mayıs ayında Meksika Milli Takımı'nda 47. golünü kaydeden yıldız oyuncu, milli takım tarihinin en golcü futbolcusu olmuştu.

Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı başkent temsilcisi, transfer döneminde kaleci Joe Hart, Arjantinli savunma oyuncusu Pablo Zabaleta ve Avusturyalı golcü Marko Arnautovic'i renklerine bağlamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ingiltere #premier #Lig #wesr ham united
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