Atletizmde okul taramalarında keşfedilen ve kısa mesafede Türkiye rekorları kıran Mizgin Ay: "Kadınların Usain Bolt'u olmak istiyorum"

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan ve atletizmde 2 yılda yıldızlarla gençlerde 27 Türkiye rekoru kıran Mizgin Ay, "Kadınların Usain Bolt'u olmak istiyorum." dedi.

Batman'dan mevsimlik işçi olarak geldikleri Beypazarı'na yerleşen bir ailenin kızı olan 17 yaşındaki Mizgin Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atletizmle 10 yıl önce tanıştığını söyledi. Beypazarı Anadolu Lisesi'nin seçmelerinde antrenörü Muhsin Soysal tarafından keşfedildiğini anlatan Mizgin, 2 yıldır profesyonel olarak spor yaptığını dile getirdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü adına yarışlara katıldığını belirten Mizgin, "Hollandalı Dafne Schippers'ı örnek alıyorum. Fiziğini çok beğeniyorum. Geldiği yere kadar gelmek istiyorum. Kendisi bir Avrupalı beyaz olarak siyahi atletler arasında final yarışıyor. Ben de onun gibi olimpiyatlarda final yarışıp, madalya almak istiyorum." diye konuştu.

"Usain Bolt" denilince aklına bir efsanenin geldiğini vurgulayan milli sporcu, şunları söyledi:

"Onu çok seviyorum, bir hayranıyım. Kesinlikle bir gün onunla tanışacağıma inanıyorum. Çok iyi bir sporcu olursam tanışırım onunla. İlk yarışlara girdiğimde kimse beni bilmiyordu. Girer girmez arkadaşlara fark atmıştım. Bana 'Türkiye'nin Usain Bolt'u' demişlerdi. Bu lakabı çok beğenip, sevdim ve hala öyle diyorlar. Kadınların Usain Bolt'u olmak istiyorum. Şu an lakabım da öyle. Ayrıca 'rekor canavarı' diye bir lakabım var. Elimden geleni yapacağım."

Mizgin, iki yıllık profesyonel atletizm hayatında 100, 200 ve 4x100 ile 4x400 metrelerde birçok başarıya ulaşarak, rekorlar kırdığını ifade etti. Mizgin Ay, "Şu ana kadar 12 Türkiye rekoru bana ait. Bunları geliştirerek 27 Türkiye rekoru kırdım. Bunlar iki yılda oldu. Her yıl daha da geliştireceğim ve rekorlar artacak." şeklinde konuştu.



Fenerbahçe'den maddi destek

Atletizme başlamadan önce okul bahçesinde futbol oynadığını anlatan Mizgin Ay, başarılarının ardından artık bilinen bir isim haline geldiğini belirtti.

Kısa mesafede adının ön plana çıktığını ve çevresinin uluslararası yarışmalarda madalya beklediğinin farkında olduğunu aktaran Mizgin, şöyle devam etti:

"12 Temmuz'da Dünya Yıldızlar Şampiyonası var. Orada ilk üç hedefliyoruz. Sonra Gençler Avrupa Şampiyonası var. Orada da final koşup, derece yapacağıma inanıyorum. Avrupa Gençler Şampiyonası'nda kendimden 2 yaş büyüklerle yarışacağım. Hedefim final. İlerideki hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları. Orada final koşmak istiyorum. Türk atlet olarak bunu başaracağıma inanıyorum. Bunun yolu da disiplinli olup, düzenli beslenmemden geçiyor."

Fenerbahçe'den maddi destek gördüğünü dile getiren Mizgin, Beypazarı Kaymakamlığı ve ilçe belediyesinin de ailesine destek olduğunu ifade etti.



Antrenör Soysal: "Mizgin doğuştan yetenekli"

Antrenör Muhsin Soysal da Mizgin'i 10 yıldır yaptığı okul taramalarında en iyi dereceye imza attığında fark ettiğini vurguladı.

Mizgin'in branşı sprintte Türkiye'nin sporcu yetiştirmede sıkıntı yaşadığını anlatan Soysal, "Mizgin doğuştan yetenekli bir sporcu. Sprint, doğuştan olmazsa başarılı olması mümkün değil." dedi.

Sporcunun 10 yaşındayken antrenman yerine tarlaya çalışmaya gittiğini dile getiren Soysal, şunları kaydetti:

"15 yaşına geldiğinde Türkiye'de katıldığı hiçbir yarışta geçilmez oldu. Bu sene Dünya Yıldızlar Şampiyonası var. Daha önce hiç kimse final yarışmamış. Bu sene Mizgin'den final bekliyoruz. İlk üçe de girebilir. Hedeflerimize çok yaklaştık. 17 yaş grubundayken, olimpik kadroya girdi. Ana hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gidebilmek. 11.30 koşmak gerekiyor. Bu hedefe önümüzdeki yıl ulaşmayı hedefliyoruz. 11 saniyelerin altına inmek istiyoruz. Hedefimiz 11 saniyelerin altını görmek, olimpiyatlarda final koşmaktır."