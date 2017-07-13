Antalyalı tek yumurta ikizleri güreşçiler İsmail ve Turan Balaban, daha önce farklı kategorilerde mücadele ettikleri Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl ilk kez başpehlivanlık için birlikte ter dökecek.

Antalyalı tek yumurta ikizleri başpehlivanlar İsmail ve Turan Balaban, birbirlerine ayırt edilemeyecek kadar benzemeleri nedeniyle güreş izleyicisini zorlayacağa benziyor.



Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2013 yılından bu yana başpehlivan unvanıyla güreşen İsmail Balaban'a, bu yıl başpehlivan olan kardeşi Turan Balaban da katıldı.



Antalya'nın Elmalı ilçesinde çiftçilik yapan bir ailenin ikizleri olarak 1987 yılında dünyaya gelen İsmail ve Turan Balaban, babalarına yardımları dışında kalan zamanlarında birbirleriyle güreşerek pehlivanlığa adım attı.



Ustaları eski pehlivan Ziya Talan'ın ikizlerdeki yeteneği fark etmesi üzerine yağlı güreşe başlayan Balaban kardeşler, kısa sürede adlarından söz ettirmeye başladı.



Aktif spor hayatlarının yanı sıra, birbirlerine benzerlikleriyle de er meydanlarında dikkati çeken ikizler, daha önce farklı kategorilerde mücadele ettikleri Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl ilk kez birlikte baş boyunda er meydanına çıkarak Türk güreş tarihine geçecek.



İsmail Balaban: "Cazgırlar bile karıştırıyor"



Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık için favori isimlerinden olan İsmail Balaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013 yılında şampiyon, 2014'te ikinci, 2015'te de üçüncü olduğunu kaydederek, Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde ikizi Turan Balaban'la birlikte girecekleri rekabette izleyicilerin yaşayacağı zorluğa dikkati çekti.



Tarihe, başpehlivan olarak güreşen ikiz güreşçiler olarak geçecek olmalarından duyduğu mutluluğu dile getiren İsmail Balaban, "Seyirci açısından zor bir durum. Hangimiz İsmail, hangimiz Turan, karıştırıyorlar. Cazgırlar dahi bazen bizi yanlış anons ediyor. Uzaktan ayırt edilmemiz gerçekten zor. Seyircilere kolaylıklar diliyorum." dedi.



İkiz başpehlivanlardan Turan Balaban da seyirciler için zor bir durum oluşturduklarını aktararak, benzerliklerinin kafaları karıştırdığını ifade etti.

Öte yandan, Balaban kardeşlerin ustası Hasan Aydın ise geçen yıl kasım ayından bu yana güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, başta İsmail Balaban olmak üzere tüm sporcularına güvendiğini aktardı.

