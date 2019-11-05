İlhan Palut: Göztepe gibi bir camia ile beraber bu işe girmek, benim için mutluluk verici

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki ilk antrenmanı öncesi futbolcularına bir konuşma yaptı.

Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu, başarı için kendisini hazır hissettiğini söyledi.

Süper Lig'den sezon başında da teklif aldığını ama kabul etmediğini kaydeden Palut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göztepe gibi bir camia ile beraber bu işe girmek, benim için mutluluk verici. Doğru yerde olduğumu hissediyorum. İlk olarak Göztepe'ye bir futbol felsefesi kazandıracağız. Kendi oyununu oynayan, mücadele eden, agresif ve coşkulu... Hedef, camiamızın beklentilerine karşılık veren bir takım olmak. Her hoca oynatacağı sistemi cümlelerle anlatabilir ama biz çok çalışarak bunu sağlayacağız. İlhan Palut ve ekibinin başarısız olmaya tahammülü yok. Mutlaka başarılı olacağız."

"İstikrar sağlama hedefimiz var"

İlhan Palut, takımın Trabzonspor galibiyetiyle nefes aldığını belirterek, "Arada kazanılan maçlar yerine, istikrar sağlama hedefimiz var. Takımda oyun istikrarı sağlamalıyız. Rakiplere saygı duyacağız, önlem alacağız ancak kendi oyununu kabul ettiren, 'Acaba nasıl önlem alırız?' diye düşünülen bir Göztepe olmayı hedefleyeceğiz. Bu oyun sistemi oturduğu ve sonuçlar da geldiği zaman, zaten herkesin mutlu olacağı bir sıralama sağlanacak." diye konuştu.

Kendisini Süper Lig için hazır hissettiğini kaydeden Palut, "Takımımı da tanıyorum. Futbol felsefemizi Göztepe takımına kısa sürede kazandırdığımız zaman, bizim de Süper Lig'de ayaklarımızın ne kadar sağlam basacağını zaten hep beraber göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Palut, genç teknik adamların fırsat beklediğini ve Göztepe yönetiminin bu fırsatı vermekten çekinmediğini belirterek, "Ben de hak ettiğimi düşündüğüm bu güvene layık olmaya çalışacağım. Eğer ki böyle teknik direktörleri göreve getirme noktasında düşünen ama karar veremeyen camialar varsa, onlara da referans olacağım." şeklinde konuştu.

Göztepe'nin yapımı devam eden yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin heyecan verici olduğunu da kaydeden Palut, "Ben de güzel bir süreçten sonra oraya inşallah Göztepe'nin teknik direktörü olarak çıkmanın heyecanını taşıyacağım." ifadelerini kullandı.

İlhan Palut'un ekibinde, pro lisans sahibi Ersan Parlatan'ın yanı sıra Osman Demir, Bekir Arpacı, Erkan Akkoç, Çağatay Turan, Suat Arıcan ve Birtan Güner yer alıyor.