KIRKPINAR başpehlivanı İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban, oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu söyledi. İsmail'in birinciliğini şehit annelerine ve 15 Temmuz şehitlerine armağan eden anne Balaban, İsmail Balaban'ın ikizi Turan ile birlikte 11 yaşında güreşe başladığını ve ilk güreşlerinde kot pantolonla er meydanına çıktıklarını anlattı.

Edirne'de bu yıl 656'ncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde hemşehrisi Orhan Okulu'yu finalde yenerek 'başpehlivan' unvanını elde eden 30 yaşındaki İsmail Balaban'ın Elmalı İlçesi'ne bağlı Akçay Mahallesi'nde oturan ve çiftçilik yapan annesi 50 yaşındaki Ümmü Gülsüm Balaban, İsmail hem de ikizi Turan'ın güreşe başlama hikayelerini ve onlar güreşirken neler hissettiğini anlattı.



"11 YAŞINDA BAŞLADILAR"



2'si kız 4 çocuğundan İsmail ve Turan Balaban'ın 11 yaşındayken Akçay'da düzenlenen bir etkinlikte yağlı güreşe başladıklarını belirten Ümmü Gülsüm Balaban, "Güreşe 11 yaşında başladılar. Burada, Akçay'da güreş oldu, o zaman başlamışlardı. Kot pantolonla başladılar hatta" dedi.



"EVİ BİR DOLAŞIP GELİYORUM"



Kırkpınar güreşlerinde ikizi Turan Balaban ikinci turda Mehmet Yeşil Yeşil'e elenirken yoluna devam eden İsmail Balaban'ın Orhan Okulu ile yaptığı final güreşini televizyondan izlediğini kaydeden anne Balaban, "Oğlumu izlerken heyecan çok oluyor. Bire bir bakamıyorum. Evi dolaşıp geliyorum, arada bakıyorum, güreş bitene kadar evi bir hayli turluyorum. Final güreşinde öldük öldük dirildik, bayağı heyecanlıydı" diye konuştu.



"ONLAR DERECE ALDIKÇA BİZ GURUR DUYDUK"



Çocuklarının küçüklükten bu yana güreşi sevdiğini vurgulayan Ümmü Gülsüm Balaban, şöyle dedi:



"Biz de onların sevdiği mesleği yapması için destekledik. Onlar derece aldıkça biz gurur duyduk. Onlar daha güzel birincilikler getirmeye başladı. Biz hep arkasındaydık, destekledik. İkiz oldukları için her şeyi beraber yaparlar. Aynı görüştedirler. Okulu, üniversiteyi beraber bitirdiler. Güreşi de beraber seçtiler, beraber devam ettiriyorlar. Aynı başarı inşallah öbürü için de olacak."



"ORHAN DA BİZİM ÇOCUĞUMUZ"



Yağlı güreşlerin ata sporu olduğunu ve çok sevdiğini anlatan Ümmü Gülsüm Balaban, oğluna Kırkpınar güreşinde yenilen Orhan Okulu'yu çok sevdiğini belirtti. Tüm güreşçileri kendi çocuğu gibi gördüğünü söyleyen Balaban, şöyle dedi:



"Orhan da bizim çocuğumuz, evladımız. Allah bizimkine nasip etti. Ben hepsinin annesiyim. Allah onların hepsine başarılar versin. İsmail'in birinciliğini bütün şehit annelerine, 15 Temmuz şehitlerine ve annelerine armağan ediyorum."