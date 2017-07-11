Adana Demirspor, Bosna Hersekli defans oyuncusu Rustemovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Rustemovic, Srebrenitsa Soykırımı'na dikkati çekmek için Srebrenitsa çiçeği taktı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 24 yaşındaki Bosna Hersekli defans oyuncusu Edin Rustemovic'i 2 yıllığına renklerine bağladı.

Rustemovic, Aytaç Durak Tesisleri'nde, mavi-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı törende kendisini 2 yıllığına Adana Demirspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Rustemovic imza töreninde formasına Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentindeki soykırımın 22. yılı nedeniyle Srebrenitsa çiçeği takması dikkati çekti.







Bosna Hersekli futbolcu, imza töreninde yaptığı açıklama, transferinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Takım için elimden gelen mücadeleyi vereceğim. Kulübü daha iyi yerlere getirmek için çok çalışacağız. Şehri ve tesisleri gezdim, çok güzel. İnşallah burada iyi yıllar geçireceğim. Burada çok başarılı olmak istiyorum." dedi.



Rustemovic, bir gazetecinin formasındaki çiçeği sorması üzerine, "Srebrenitsa da 11 Temmuz 1995'de Sırp birlikler tarafından işgal edilerek, 8 binden fazla Boşnak sivil öldürüldü. Bu tarih bizim için çok önemli. Yarın Srebrenitsa'da olamayacağız. Bugün bu çiçeği oradakileri unutmadığımızı göstermek ve gidemesek de yanlarında olduğumuzu göstermek için taktık." diye konuştu.







Adana Demirspor Kulübü İkinci Başkanı Ümit Onatça ise transferde sabırlı ilerlediklerini aktararak, "Transferlerimiz son hızıyla devam ediyor. Son derece doğru transferler yaptığımızı düşünüyoruz. İnşallah sonucunda da güzel başarılar göreceğiz. Hocalarımız ve transfer komitemiz ciddi bir çalışma yapıyor. Önemli bir hedefimiz var. Bu doğrultuda transferler yapıyoruz. Bizi çok zor bir sezonun beklediğini biliyoruz. Geçmişteki hatalarımızı tekrar etmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.