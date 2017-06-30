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İpek Soylu çiftlerde ana tabloda

Milli tenisçi İpek Soylu ile Taylandlı partneri Wongteanchai, Wimbledon Turnuvası çift kadınlar elemeleri ikinci turunda Kerkhove-Marozava ikilisini 2-1 yenerek ana tabloya kaldı

İpek Soylu çiftlerde ana tabloda

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın elemelerinde mücadele eden İpek Soylu, çift kadınlarda ana tabloya yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının çift kadınlar elemelerindeki ikinci tur mücadelesinde, İpek Soylu ve Taylandlı partneri Varatchaya Wongteanchai, Lesley Kerkhove (Hollanda)-Lidziya Marozava (Belarus) ikilisinin karşısına çıktı.

İlk seti 6-2 kaybeden İpek Soylu-Varatchaya Wongteanchai çifti, diğer iki seti 6-3'lük skorlarla kazanarak mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve ana tabloya kaldı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #wimbledon #tenis #ipek soylu
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