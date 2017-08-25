Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda milli sporcu İpek Soylu, elemelerin ikinci turunda Avustralyalı Lizette Cabrera'yı 2-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.
ABD'nin New York kentinde oynanan müsabakada İpek Soylu, Avustralya'dan Cabrera ile karşılaştı.
İlk seti 6-3 üstün tamamlayan milli tenisçi, ikinci seti de 6-0 kazanarak mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla elemelerde üçüncü ve son tura yükselen İpek Soylu, bu turda Danka Kovinic-Katie Boulter maçının galibiyle eşleşecek.
Başak Eraydın elendi
Tek kadınlarda milli sporcu Başak Eraydın ise elemelerin ikinci turunda Slovakya'dan Viktoria Kuzmova'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
ABD'nin New York kentinde oynanan müsabakada Başak Eraydın, Slovak tenisçi Kuzmova ile karşı karşıya geldi.
6-3 ve 6-1'lik setlerle rakibine 2-0 yenilen milli tenisçi, turnuvadan elendi.
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda İpek Soylu, elemelerin ikinci turunda Avustralyalı Cabrera'yı 2-0 yenerek üst tura yükseldi.
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda milli sporcu İpek Soylu, elemelerin ikinci turunda Avustralyalı Lizette Cabrera'yı 2-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.
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