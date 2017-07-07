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İpek Soylu ikinci turda veda etti

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da mücadele eden İpek Soylu, çiftlerde üçüncü tura yükselemedi.

İpek Soylu ikinci turda veda etti

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da mücadele eden İpek Soylu, çiftlerde üçüncü tura yükselemedi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının çift kadınlar ikinci tur mücadelesinde, İpek Soylu ve Taylandlı partneri Varatchaya Wongteanchai, Tayvanlı Hao-Ching Chan ve Rumen Monica Niculescu ikilisiyle karşılaştı.
İpek-Wongteanchai çifti, 1 saat 9 dakika süren müsabakadan 6-3'lük setler sonucunda 2-0 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #ipek soylu #grand slam tenis turnuvası
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