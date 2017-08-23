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İpek Soylu üst tura yükseldi

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda İpek Soylu, elemelerin ilk turunda ABD'li rakibi Anisimova'yı 2-1 yenerek üst tura çıktı.

İpek Soylu üst tura yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda milli sporcu İpek Soylu, elemelerin ilk turunda ABD'li Amanda Anisimova'yı 2-1 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.

ABD'nin New York kentinde oynanan müsabakada İpek Soylu, ev sahibi ülkeden Anisimova ile karşılaştı.

İlk seti 6-2 üstün tamamlayan milli tenisçi, ikinci seti 6-0 kaybetse de final setini 6-0 kazanarak mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla elemelerde ikinci tura yükselen İpek Soylu, Avustralyalı Lizette Cabrera'nın rakibi oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #ipek soylu #ABD Açık Tenis Turnuvası
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