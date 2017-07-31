SLOVAKYA’daki yurtdışı 2’nci etap kamp çalışmalarını tamamlayan Trabzonspor'da Fabian Castillo, Ogenyi Onazi ve Yusuf Yazıcı kampta öne çıkan futbolcular oldu. Ayrıca yeni transferler Bongonda, Kucka ve Kamil Ahmet ise takıma çabuk uyum sağlayarak etkili olan isimler arasında yer aldı.

Trabzonspor, 19-30 Temmuz tarihleri arasında Slovakya’nın Samorin kasabasında gerçekleştirdiği yurtdışı 2’nci etap kampında toplam 5 hazırlık maçı, 12 antrenman yaptı. Bordo mavililer söz konusu 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Bu maçlarda Trabzonspor 10 gol attı, kalesinde 9 gol gördü. Bordo mavililer sadece Heerenveen ile oynadığı karşılaşmayı gol atamadan ve yemeden tamamladı.



PERFORMANSLARIYLA ÖNE ÇIKTILAR



Trabzonspor’un Slovakya’da gerçekleştirdiği kampta Kolombiyalı Fabian Castillo, Nijeryalı Ogenyi Onazi ve genç oyuncu Yusuf Yazıcı kampta öne çıkan futbolcular oldu. Yeni transferler Bongonda, Kucka ve Kamil Ahmet de takıma çabuk uyum sağlarken, ortaya koydukları performansla teknik heyetin gözüne girdi.



EN GOLCÜLER YUSUF YAZICI VE RODELLAGA



Slovakya kampında toplam 5 hazırlık maçı oynayan Trabzonspor’da, Yusuf Yazıcı ile Hugo Rodallega 2’şer golle en golcü isimleri oldular. Okay, Kucka, Uğur, Bongonda, Mas ve N’Doye’de hazırlık maçlarında 1’er gol kaydeden oyuncular oldu.



YENİ TRANSFERLER ÇABUK KAYNAŞTI



Trabzonspor’un yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı Kamil Ahmet, Bongonda ve Kucka takıma çabuk uyum sağladı. Antrenmanlarda neşeli olduğu gözlenen bu 3 yeni transfer, görev aldıkları hazırlık maçlarında da etkili bir görüntü ortaya koydular.



BATUHAN 5 GÜN GEÇ KATILDI



Trabzonspor’un genç orta saha oyuncusu Hasan Batuhan Artaslan, vize işlemlerinde yaşadığı sorun nedeniyle Slovakya kampına 5 gün gecikmeli olarak katıldı. İlk 3 hazırlık maçını kaçıran Batuhan, sadece Zilina karşılaşmasında 8 dakika forma şansı bulabildi.



TEK YÖNETİCİ ÇUBUKÇU



Trabzonspor’da Slovakya kampına yönetici olarak sadece Asbaşkan Ahmet Çubukçu katıldı. Kampın tamamlanmasına üç gün kala Slovakya’ya gelen Çubukçu, bordo mavililerin Heerenveen ile oynadığı son hazırlık maçını da izledi ve takımla birlikte Trabzon’a döndü.



SAKATLIKLAR MORAL BOZDU



Trabzonspor’da Durica ile Onazi sakatlıkları nedeniyle Heerenveen ile oynanan son hazırlık maçında forma giyemedi. Ayrıca Heerenveen maçında Castillo’nun oyuna girdikten 8 dakika sonra sakatlanması teknik heyetin de keyfini kaçırdı. Bu oyuncuların durumunun yapılacak kontrollerden sonra netleşeceği belirtildi.



TRANSFERLER KAMPA YETİŞMEDİ



Yeni sezon öncesi kadrosuna Bongonda, Kucka ile Kamil Ahmet’i katan ve 3 takviye daha hedefleyen Trabzonspor’da yapılması planlanan transferler Slovakya kampına yetişmedi. Kampta tam kadro çalışmayı arzulayan teknik direktör Ersun Yanal’ın da bu isteği gerçekleşmedi.



İSİM İSİM DEĞERLENDİRME



ONUR RECEP KIVRAK (xxxx): Antrenmanlarda çalışkanlığı ile dikkat çeken kaptan onur, özellikle görev yaptığı hazırlık maçlarındaki kurtarışlarıyla da formasını kolay teslim etmeyeceğinin mesajını verdi. Bu performansıyla yeni sezonda da kalenin 1 numaralı adayı olarak göze çarptı.



ESTEBAN ALVARADO (xx): Kaptan Onur’un ardında forma bekleyen Esteban, teknik direktör Yanal’ın birçok hazırlık maçında kendisine görev vermesine rağmen yine de Onur’dan formayı kapacak bir performans sergileyemedi. Bu noktada Onur’dan formayı alması düşük bir ihtimal olarak görüldü.



UĞURCAN ÇAKIR (xx): Genç kaleci kamp boyunca çalışkanlığıyla ön plana çıksa da kaleyi devralacak seviyeye ulaşamadı. Ancak Esteban’ı zorlayan bir performans sergiledi.



ARDA AKBULUT (xx): 2001 doğumlu genç kaleci A takıma yeni katılsa da gelecek adına umut verdi. Çalışkan, hırslı ve kendine güvenen bir yapıda. Ancak şu aşamada formaya uzak.



JOAO PEREİRA (xxxx): Hem çalışkan, hem neşesi hem de enerjisiyle ön plana çıktı. Kampın iyileri arasında yer aldı. İlerleyen yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla teknik heyeti de memnun etti. Sağbekte yine formanın en güçlü adayı olarak gözüktü.



KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ (xxx): Yeni transferlerden Kamil Ahmet uyum sürecini çabuk aştı. Hırslı ve güçlü yapısıyla dikkat çeken sağbek oyuncusu, forma yarışınının kolay olmayacağı mesajını verdi. Sağbekte forma yarışında Pereira için de ciddi bir rakip oldu.



CARL MEDJANİ (xx): Tecrübeli oyuncu disiplinli ve çalışkan bir kimlik ortaya koysa da ilk 11 için yeterli bir performans sergileyemedi.



UĞUR DEMİROK (xx): Kendi oyun yapısı ve çalışmasından ödün vermeyen Uğur’un, fiziksel olarak biraz eksiklerinin olduğu görüldü. Stoper mevkiine takviye yapılırsa forma savaşı onun adına zorlu geçecek gibi.



JAN DURİCA (xx): Geride kalan sezonda performansıyla iz bırakan deneyimli oyuncu Slovakya kampında biraz sönük kaldı. Zaman zaman yaşadığı sakatlıklarla da ilişkili olarak fiziksel anlamda biraz zamana ihtiyaç duyduğu gözlendi ancak yine de sol stoperde formanın en güçlü adayı.



MUSTAFA AKBAŞ (xxx): Çalışkanlığı ve güçlü fiziğiyle ön plana çıktı. Fiziksel anlamda en hazır oyunculardan biri olarak dikkat çeken Mustafa, forma yarışında kolay pes etmeyeceğinin mesajını verdi.



ABDURRAHİM DURSUN (xx): Çok genç olmasına rağmen sol bekte ‘ben de varım’ dedi. Genç oyuncu teknik direktör Ersun Yanal’ın verdiği şansı iyi kullanmaya çalıştı. Güçlü yapısıyla da dikkat çekti.



EMMANUEL MAS (xxx): Fiziksel anlamda düşüş gözlenen Mas kampın son günlerine doğru toparlandı. Çalışkan ve sol bekte güvenilir bir profil çizdi. Formanın en güçlü adayı.



OGENYİ ONAZİ (xxxx): Kampta üzerine koyan oyunculardan biri olarak dikkat çekti. Kamp boyunca iyi çalıştı, iyi performans sergiledi. Orta sahaya Kucka takviyesinin yapılmasına rağmen kampın en iyilerinden biri olarak Onazi’nin forma şansı yüksek.



OKAY YOKUŞLU (xxx): Sakatlığı nedeniyle kampın ilk bölümünde takımdan ayrı çalıştı. Fiziksel açığını çabuk kapatan genç oyuncu formaya yakın olarak görünüyor.



AYTAÇ KARA (xx): Yeni sezon öncesi verdiği kilolarıyla dikkat çeken Aytaç, fiziksel anlamda da güçlü görüldü. Alternatifi fazla olan orta sahada yine de forma yarışında kolay pes etmeyeceğinin mesajını verdi.



HASAN BATUHAN ARTASLAN (x): Vize işlemlerinde yaşadığı sorun nedeniyle kampa geç katıldı. Kendisi adına şanssız bir kamp dönemi oldu.



ABDÜLKADİR ÖMÜR (xx): Genç oyuncu, teknik direktör Yanal’ın verdiği şansı iyi kullanmaya çalıştı. Dikkat çeken tekniği ve oyun görüşü ile etkili olsa da fiziksel anlamda biraz daha gelişime ihtiyacı var gibi görünüyor. Ancak buna rağmen forma yarışında da kendini hissettirecek gibi.



MATUS BERO (xx): Antrenmanların çalışkan isimlerinden oldu ancak hazırlık maçlarında beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Bitmeyen enerjisi ve güçlü fiziğiyle kampta öne çıktı. Forma yarışının içinde olacağının mesajını verdi.



JURAJ KUCKA (xxx): Yeni transfer Kucka kampın ilk günlerinde sönük kalsa da çabuk toparlandı. Uyum sürecini de büyük oranda aşan tecrübeli orta saha oyuncusu formanın en güçlü adaylarından.



YUSUF YAZICI (xxx): Teknik direktör Ersun Yanal’ın en çok ilgilendiği oyuncular arasında yer alan genç oyuncu çalışkanlığı ile dikkat çekti. Geride kalan sezonda da etkili bir performans sergileyen Yusuf Yazıcı, yeni sezonda da formanın en güçlü adaylarından.



YUSUF ERDOĞAN (xx): Takımdan ayrılması gündeme gelen Yusuf Erdoğan ilk bölümlerde kopmalar yaşasa da kampın son günlerinde etkili bir performans ortaya koydu. Hızı ve çalışkanlığı ile dikkat çekti.



FABİAN CASTİLLO (xxxx): Trabzonspor’a büyük umutlarla transfer edilen Castillo, Slovakya kampının en iyileri arasında yer aldı. Hızı ve tekniğiyle ön plana çıkan sol kanat oyuncusu, hazırlık maçlarındaki performansıyla da dikkat çekti.



OLCAY ŞAHAN (x): Geride kalan sezonda takıma gol ve asistleriyle önemli katkılar sağlayan Olcay, Slovakya kampında beklentilerin altında kaldı. Bu performansıyla forma şansı düşük.



THEO BONGONDA (xxx): Yeni transferlerden Bongonda hızı ve etkili top tekniğiyle dikkat çekti. Hücumda yaratıcı bir görüntü veren genç oyuncunun en büyük handikabı olarak savunma yönün zayıf olması görüldü.



HUGO RODALLEGA (xx): Özellikle hazırlık maçlarında uzaktan attığı etkili şutlarla dikkat çekti. Fiziksel anlamda ve hava toplarında eksiklerinin olduğu gözlendi.



DAME N'DOYE (x): Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle zaman zaman takımla çalışmalara katılmadı. Fiziksel olarak zamana ihtiyacı olduğu gözlenen forvet oyuncusunun hücumda ayağında top tutma başarısı ise dikkat çekti.



ERSUN YANAL: 50’nci yılda şampiyonluk yarışının içerisinde olmak isteyen bordo mavililerde teknik direktör Ersun Yanal da beklentilerin farkında. Yanal en çok takım olma olgusuna ve birlikte hareket etmeye önem veriyor. Bu noktada takımda iyi bir hava yakaladığını söylemek mümkün ancak geciken transfer çalışmalarının biraz keyfini kaçırdığı gözlendi. Antrenmanlarda tatlı, set ve neşeli görüntüsüyle enerjisini öğrencilerine de aktarmaya çalışıyor. Yeni sezona takımı umutlu hazırlıyor.