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İşitme engelli kuzenlerinin sesi oldu

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Buse Yörükoğlu ve Berna Dikyuva yüzmede madalya ararken, işaret dili tercümanı kuzenleri Volkan Yılmaz, onların ve diğer sporcuların sesi oluyor.

İşitme engelli kuzenlerinin sesi oldu

Samsun'da 18-30 Temmuz tarihlerinde organize edilecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Buse Yörükoğlu ve Berna Dikyuva yüzmede madalya ararken, işaret dili tercümanı kuzenleri Volkan Yılmaz, onların ve diğer sporcuların sesi oluyor. 

İşitme Engelliler Olimpiyatları Medya Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, İşitme Engelliler Yüzme Milli Takımı sporcuları Buse Yörükoğlu ve Berna Dikyuva, ay-yıldızlı bayrağı göndere çekebilmek için havuza girecek.

İki kardeşin ve aynı amaç doğrultusunda mücadele edecek diğer sporcuların seslerini duyuran isimlerden biriyse Volkan Yılmaz olacak. İşitme engelli bir anne babanın işitme engelli olmayan çocuğu, yani bir CODA (Children of Deaf Adults) olan Volkan Yılmaz, aynı zamanda Buse ve Berna kardeşlerin kuzeni.

"Mücadelelerini paylaşmak duygulandırıyor"

Buse Yörükoğlu ve Berna Dikyuva'nın seslerini, olimpiyatlarda işaret dili tercümanı olarak yer alan ve her zaman haberlerde sağ alt köşede işitme engelli bireyler için tercümanlık yaparken görülen Volkan Yılmaz duyuracak.

Yılmaz, organizasyonda yer almanın ayrı bir gurur ve mutluluk verdiğini ifade ederek, "Kuzenlerim Yüzme Milli Takımı'ndalar. Bu benim için gurur verici bir olay. Onlar sportif branşlarda mücadele ederken, ben de onların mücadelesini işaret diliyle paylaşıyorum. Bu da bana hem gurur veriyor hem de duygulandırıyor." şeklinde görüş belirtti.


Kaynak: AA
Etiketler; #işitme engelli kuzenler
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