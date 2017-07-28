ABD'de yaşayan 15 yıllık profesyonel voleybol hakemi Rebecca Ruiz Johannes, tüm masraflarını kendisi karşılayarak geldiği Samsun'da, İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda gönüllü hakemlik yapıyor.

Washington DC'de yaşayan 15 yıllık profesyonel voleybol hakemi Rebecca Ruiz Johannes, tüm masraflarını kendisi karşılayarak, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda gönüllü hakemlik yapmak için Samsun'a geldi.



Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenen oyunlarda gönüllü hakemlik yapan Johannes, AA muhabirlerine, Türkiye'de bulunmaktan büyük heyecan ve keyif duyduğunu söyledi.



Daha önce Dünya Şampiyonası'nda görev yaptığını ancak Samsun'daki olimpiyatlarda bulunmanın kendisi açısından iyi bir tecrübe olduğunu ifade eden Johannes, "Dünya Şampiyonası'ndan sonra Samsun'da olimpiyat oyunları olacağını duydum. Bu olimpiyatlara katılmak istedim çünkü bu organizasyonun bir parçası olmak istedim. İşitme Engelliler Olimpiyatları, yapısı gereğiyle, işitme engellilerin olması nedeniyle çok özel bir organizasyon, buranın bir parçası olmak benim için gururdur." diye konuştu.



Ulaşım masraflarını kendisinin karşıladığını vurgulayan Johannes, "İşitme duyusundan yoksun ve engelli olan oyuncuları seviyorum. Onların oyunlarına destek olmak için yaptığım masraf benim için önemli değil. 15 yıldır voleybol hekimliği yapıyorum ve son 8 yıldır da ABD'nin seçilmiş uluslararası hakemiyim." ifadelerini kullandı.



Rebecca Ruiz Johannes, Türkiye'yi ve Samsun'u çok sevdiğini, organizasyonu çok başarılı bulduğunu sözlerine ekledi.