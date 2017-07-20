İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Futbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan'ı 3-1 mağlup etti.

Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Futbol Takımı Suudi Arabistan'ı 3-1 mağlup etti.



Canik 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 61. dakikada Hakan Kurt, 85 ile 90+3. dakikalarda Hüseyin Er attı.



Suudi Arabistan'ın tek golünü ise 82. dakikada Hassan Muhammed Mobarki attı.



2015 Avrupa ve 2016 Dünya Şampiyonu unvanıyla oyunlara katılan Türkiye, gruptaki ikinci maçında 21 Temmuz Cuma günü Mısır ile karşılaşacak.



Öte yandan gruptaki diğer maçta Mısır, Venezuela'yı 2-0 yendi.





ulusal.com.tr

