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İşitme engelliler olimpiyatları

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda milli karatecilerden Mehmet Ali Sapmaz gümüş, Burak Mert Can ise bronz madalya kazandı. Türkiye kazandığı madalyalar ile olimpiyatlarda 5. sırada.

İşitme engelliler olimpiyatları

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda karatede gümüş ve bronz madalya kazandık.

Hasan Doğan Spor Salonu'nda yapılan müsabakada Mehmet Ali Sapmaz gümüş madalyanın sahibi oldu. Sapmaz finalinde Rus Sergei Alexeevich Borovikin ile karşılaştı.

Milli sporcu, müsabakada 2-1 gerideyken ayağından sakatlandı. On saniye boyunca yerden kalkamayan Sapmaz, diskalifiye oldu ve gümüş madalya aldı.

Milli sporcu Burak Mert Can, üçüncülük maçında Venezuelalı Fernando Geraldo Zerlin'in karşısına çıktı.

Miderden 4-1 galip ayrılan Burak Mert Can, bronz madalyanın sahibi oldu.

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları genel sıralamasında Rusya madalya sıralamasında birinci. Türkiye, 6 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 16 madalyayla 5. sırada yer aldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #İşitme engelliler #olimpiyat #samsun #türkiye
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