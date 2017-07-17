Samsun'da yarın başlayacak 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na katılacak Türk milli takımları, 97 ülke arasında madalya sıralamasında ilk üçe girmeyi hedefliyor.

Samsun'da yarın başlayacak 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na katılacak Türk milli takımları, 97 ülke arasında madalya sıralamasında ilk üçe girmeyi hedefliyor.



İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihinde ilk kez bu olimpiyatlara 97 ülkenin katıldığını söyledi.



Türk milli takımlarının branşların hepsinde yer alacağını vurgulayan Kihtir, "Olimpiyatlara Türk milli takımları olarak en üst seviyede hazırlandık. Bu olimpiyatlarda çok madalya kazanacağız. Özellikle iddialı olduğumuz branşlar var. Futbol, voleybol, güreş, karate, judo, tekvando ve atletizm branşları. Biz bu branşlarda kesinlikle altın madalya alacağımıza inanıyoruz. Sürpriz yapacağımız takımlarımız da var. Hentbol ve basketbol takımımıza da güveniyorum. İnşallah sürpriz yapacaklar." diye konuştu.



Kihtir, oyuncuların tüm branşlarda çok iddialı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Ev sahibi olduğumuz için en çok sporcu ile katıldığımız olimpiyatlar. En son katıldığımız olimpiyatta 33 madalya aldık. Son iki yılda Avrupa ve dünya şampiyonluklarında 110 madalya kazandık. Aynı başarıyı olimpiyat oyunlarına da yansıtırsak 97 ülke arasında madalya sıralamasında ilk üçe gireceğimize inanıyorum."



Beş branşta ilk kez Türk sporcular yarışacak



Güreşte olimpiyat madalyasını kazanan milli sporcuların çok olduğunu hatırlatan Kihtir, "Güreşten sonra judonun da yavaş yavaş yükselişe geçtiğini ve bu branşta da altın madalya kazanacağımıza inanıyorum. Oryantiring, golf, atıcılık, yüzme ve bowling branşlarında geçmişte sporcu bulamadık. Bunun için de bu branşlara katılamadık ve ilk kez Türk milli takımları bu branşlarda yer alacak." ifadelerini kullandı.



Kihtir, futbol ile voleybol takımlarının Avrupa ve dünya şampiyonluklarının bulunduğuna işaret ederek, şunları dile getirdi:



"Bu takımlarımız tecrübe olarak hazırlar. Voleybolda olimpiyat madalyamız yok. Peş peşe Avrupa ve dünya şampiyonlukları aldık. İnşallah olimpiyat şampiyonluğunu da alacağız. Futbol takımımız 20 yıl önce olimpiyat şampiyonu oldu ama 20 yıldır bir olimpiyat şampiyonluğu yok. İnşallah bu sene altın madalyayı alıp bir rekora imza atacağız."