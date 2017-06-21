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İsmail Kartal'ın yeni adresi MKE Ankaragücü

Başkent ekibi, teknik direktör İsmail Kartal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

İsmail Kartal'ın yeni adresi MKE Ankaragücü

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirildi.

Başkent ekibinin yetkililerinden alınan bilgiye göre Başkan Mehmet Yiğiner, teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya geldi.

Kulüpte gerçekleşen görüşmenin ardından tesisleri gezen Kartal, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Son olarak Gaziantepspor'u çalıştıran Kartal, 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapmıştı.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa ulaşan MKE Ankaragücü, sezon sonunda teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #TFF 1. Lig #MKE Ankaragücü #ismail kartal #futbol
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