İspanyol polisi, İspanya Futbol Federasyonu'na yolsuzluk soruşturması kapsamında baskın yaptı

Associated Press'in haberine göre İspanyol polisi, İspanya Futbol Federasyonu'na yolsuzluk soruşturması kapsamında baskın yaptı.



Polisin İspanya Futbol Federasyonu'nun ofislerine yaptığı baskının ardından, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Angel Maria Villar ve oğlunun yanı sıra bir federasyon yetkilisinin daha tutuklandığı açıklandı.



İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Angel Maria Villar, aynı zamanda UEFA'nın yeni yönetiminde başkan yardımcılığı görevini üstleniyor.



HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR...

İspanya hükümetine bağlı Spor Yüksek Konseyinden 2010 yılında 1,2 milyon avro haksız kamu yardımı almakla suçlanan RFEF Başkanı Villar hakkında soruşturma açılmıştı. İspanyol basınında yer alan haberlerde Villar'ın, 2018 FIFA Dünya Kupası'nı İspanya ve Portekiz'in ortaklaşa düzenlemesine destek sağlamak amacıyla söz konusu yardımı o dönemde aldığı öne sürülmüştü. RFEF tarafından ocak ayında yapılan açıklamada, söz konusu yardımın faiziyle devlete geri ödeneceği ifade edilmişti.



Villar, 2018 Dünya Kupası'nın Rusya'ya verilmesi için yürütülen soruşturma nedeniyle 20 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. Villar'ın işbirliği içersinde olduğu için cezasının rüşvet skandalına katılan diğer isimlere göre az olduğu iddia edilmişti.



Soruşturma kapsamının daha fazla genişleyebileceği iddia ediliyor./Habertürk