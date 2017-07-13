Galatasaray'dan ayrılan Semih Kaya, Prag'a gitti.

Galatasaray altyapısından yetişen Semih Kaya,THY'nin tarifeli seferiyle saat 06:00'da menajeri ile birlikte Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrine gitti. Sparta Prag'la anlaşan sarı-kırmızılı futbolcunun, edinilen bilgiye göre yıllık 1.4 milyon euro alacağı öğrenildi.