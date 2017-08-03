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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Şenol Güneş kararı

Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Ekşioğlu'nun avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusu üzerine Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş hakkında "hakaret" suçundan başlatılan soruşturmada savcılık dava açılmasını gerektirir delil olmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Şenol Güneş kararı

Fenerbahçe Kulübü yöneticisi İlhan Ekşioğlu'nun suç duyurusu üzerine Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında “hakaret” suçundan başlatılan soruşturmada, "kovuşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri arasında 5 Şubat'ta oynanan futbol müsabakasının ardından Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Ekşioğlu, Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş'ten basın toplantısı esnasında kendisine yönelik "hakaret" içerikli sözler kullandığı gerekçesiyle avukatı aracılığıyla şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Güneş hakkında atılı suçtan kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil elde edilemediğini belirterek, "hakaret" suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #şenol güneş #beşiktaş #fenerbahçe
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