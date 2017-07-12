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İstanbul'da ulaşım 2 gün boyunca ücretsiz olacak

İstanbul'da ulaşım 15 ve 16 Temmuz'da 2 gün boyunca ücretsiz olacak.

İstanbul'da ulaşım 2 gün boyunca ücretsiz olacak

İBB Başkanı Kadir Topbaş 15-16 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı
 

Etiketler; #istanbul #15 temmuz #16 temmuz #ulaşım
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