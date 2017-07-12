İBB Başkanı Kadir Topbaş 15-16 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı
İstanbul'da ulaşım 15 ve 16 Temmuz'da 2 gün boyunca ücretsiz olacak.
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