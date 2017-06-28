Sarı-siyahlı kulüp, Sırp golcü Nemanja Kojic ve genç orta saha oyuncusu Sabit Hakan Yılmaz'ı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, Sırp golcü Nemanja Kojic ve genç orta saha oyuncusu Sabit Hakan Yılmaz'ı transfer etti.



Sarı-siyahlılar, 27 yaşındaki Kojic ile 3, Adanaspor 'dan ayrılan 20 yaşındaki Sabit Hakan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.



İstanbulspor, geçtiğimiz sezon Spor Toto 2. Lig Beyaz Grubu şampiyon olarak tamamlayarak TFF 1. Lig'e yükselmişti.