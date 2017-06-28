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İstanbulspor'da transfer

Sarı-siyahlı kulüp, Sırp golcü Nemanja Kojic ve genç orta saha oyuncusu Sabit Hakan Yılmaz'ı kadrosuna kattı

İstanbulspor'da transfer

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, Sırp golcü Nemanja Kojic ve genç orta saha oyuncusu Sabit Hakan Yılmaz'ı transfer etti.

Sarı-siyahlılar, 27 yaşındaki Kojic ile 3, Adanaspor 'dan ayrılan 20 yaşındaki Sabit Hakan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbulspor, geçtiğimiz sezon Spor Toto 2. Lig Beyaz Grubu şampiyon olarak tamamlayarak TFF 1. Lig'e yükselmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #TFF 1. Lig #Sabit Hakan Yılmaz #Nemanja Kojic #istanbulspor #futbol
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