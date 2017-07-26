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İşte muhtemel 11

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turunda Strum Graz takımıyla eşleşen Fenerbahçe Avusturya'ya gitti. Sarı-Lacivertli ekip Graz'daki son antrenmanını maçın oynanacağı Liebenau Stadyumu'nda gerçekleştirecek ve maç saatini bekleyecek.

İşte muhtemel 11

Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak olan maç öncesinde Fenerbahçe'de forvet konusundaki sıkıntıları devam ediyor. Fernandao'nun sakatlığı ve fazla kiloları, Van Persie'nin sakatlığının geçmemesi sebebiyle Aykut Kocaman'ın Avusturya'daki önemli maçta genç forvet Ahmethan'a forma şansı vermesi bekleniyor. 

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Volkan Demirel - Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk , Mathieu Valbuena, Ahmethan Köse

Strum Graz: Siebenhandl- Lykogiannis, Potzmann, Koch, Maresic - Lovric, Zulj, Hierlander - Alar, Zulechner, Röcher 

HAKEM NORVEÇ FEDERASYONU'NDAN

Avusturya'nın Graz şehrindeki 15 Bin 400 kişilik Graz Liebenau Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. Norveç Futbol Federasyonu'ndan Ola Hobber Nilsen'in düdük çalacağı karşılaşmada yardımcılıklarını Tom Harald Grønevik ve Geir Isaksen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kai Erik Steen olacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #UEFA Avrupa #fenerbahçe
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