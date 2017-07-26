Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak olan maç öncesinde Fenerbahçe'de forvet konusundaki sıkıntıları devam ediyor. Fernandao'nun sakatlığı ve fazla kiloları, Van Persie'nin sakatlığının geçmemesi sebebiyle Aykut Kocaman'ın Avusturya'daki önemli maçta genç forvet Ahmethan'a forma şansı vermesi bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Volkan Demirel - Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk , Mathieu Valbuena, Ahmethan Köse
Strum Graz: Siebenhandl- Lykogiannis, Potzmann, Koch, Maresic - Lovric, Zulj, Hierlander - Alar, Zulechner, Röcher
HAKEM NORVEÇ FEDERASYONU'NDAN
Avusturya'nın Graz şehrindeki 15 Bin 400 kişilik Graz Liebenau Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. Norveç Futbol Federasyonu'ndan Ola Hobber Nilsen'in düdük çalacağı karşılaşmada yardımcılıklarını Tom Harald Grønevik ve Geir Isaksen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kai Erik Steen olacak.
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turunda Strum Graz takımıyla eşleşen Fenerbahçe Avusturya'ya gitti. Sarı-Lacivertli ekip Graz'daki son antrenmanını maçın oynanacağı Liebenau Stadyumu'nda gerçekleştirecek ve maç saatini bekleyecek.
Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak olan maç öncesinde Fenerbahçe'de forvet konusundaki sıkıntıları devam ediyor. Fernandao'nun sakatlığı ve fazla kiloları, Van Persie'nin sakatlığının geçmemesi sebebiyle Aykut Kocaman'ın Avusturya'daki önemli maçta genç forvet Ahmethan'a forma şansı vermesi bekleniyor.
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