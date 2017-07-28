Kasalar boşaldı, yabancılar parayı kaptı

Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonu yaklaşırken, takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.



Transfer döneminde şu ana kadar en fazla transferi Kayserispor (16) yaparken, kadrosuna en az oyuncu katan takım Trabzonspor (3) oldu.



İşte Süper Lig ekiplerinin bu transfer döneminde şu ana kadar yaptığı transferler...



BEŞİKTAŞ



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GELENLER



Caner Erkin - Inter



Atınç Nukan - Leipzig (Kiralık)



Pepe - Real Madrid



Orkan Çınar - Gaziantepspor



GİDENLER



Marcelo Guedes - Lyon



Luis Rhodolfo - Flamengo



Gökhan İnler - Başakşehir



Vincent Aboubakar - Porto (Kiralık sözleşmesi bitti)



Demba Ba - Shangai Shenhua (Kiralık sözleşmesi bitti)



Ersan Gülüm - Hebei China Fortuna (Kiralık sözleşmesi bitti)



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR



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GELENLER



Eljero Elia - Feyenoord



Tunay Torun - Kasımpaşa



Mevlüt Erdinç - Hannover 96



Aurelien Chedjou - Galatasaray



Gökhan İnler - Beşiktaş



Gael Clichy - Manchester City



Kerim Frei - Birmingham



Manuel da Costa - Olympiakos



GİDENLER



Cengiz Ünder - Roma



Cenk Şahin - St. Pauli



Cenk Ahmet Alkılıç - Alanyaspor



Yalçın Ayhan - Yeni Malatyaspor



Samuel Holmen - Elfsborg



Genver Cansev - Ankaragücü



Eren Albayrak - Konyaspor



Ferhat Öztorun - Konyaspor



Rajko Rotman - Göztepe



Doka Madureira - ?



Ahmet Kıvanç - ?



Bekir İrtegün - ?



Mustafa Pektemek - Beşiktaş (Kiralık sözleşmesi bitti)



FENERBAHÇE



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GELENLER



Nabil Dirar - Monaco



Mathieu Valbuena - Lyon



Mehmet Ekici - Trabzonspor



Carlos Kameni - Malaga



Mauricio Isla - Cagliari



GİDENLER



Emmanuel Emenike - Olympiakos



Beykan Şimşek - Sakaryaspor (Kiralık)



Volkan Şen - ?



Fabiano - Porto (Kiralık sözleşmesi bitti)



Oleksandr Karavaev - Shakhtar Donetsk (Kiralık sözleşmesi bitti)



Moussa Sow - Al-Ahli (Kiralık sözleşmesi bitti)



Jeremain Lens - Sunderland (Kiralık sözleşmesi bitti)



Hakan Çinemre - Göztepe



Ertuğrul Taşkıran - Boluspor



GALATASARAY



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GELENLER



Younes Belhanda - Dinamo Kiev



Maicon - Sao Paulo



Mariano - Sevilla



Bafetimbi Gomis - Swansea City



GİDENLER



Bruma - Leipzig



Lukas Podolski - Vissel Kobe



Semih Kaya - Sparta Prag



Wesley Sneijder - ?



Cenk Gönen - Malaga



Salih Dursun - Antalyaspor



Aurelien Chedjou - Başakşehir



Sabri Sarıoğlu - Göztepe



Josue - Porto (Kiralık sözleşmesi bitti)



Kerem Çalışkan - Sarıyer



Berk İsmail Ünsal - ?



Birhan Vatansever - Bandırmaspor



ANTALYASPOR



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GELENLER



Jean Armel Drole - Perugia



Jeremy Menez - Bordeaux



Salih Dursun - Galatasaray



Aydın Karabulut - Gençlerbirliği



Ruud Boffin - Eskişehirspor



Musa Nizam - Trabzonspor



Maicon - Lokomotif Moskova



GİDENLER



Ramon Motta - Vasco da Gama



Serdar Özkan - Gençlerbirliği



Mbilla Etame - Alanyaspor



Kenan Horic - Pafos (Kiralık)



Anıl Koç - ?



Jean Makoun - ?



Amadaiya Rennie - ?



TRABZONSPOR



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GELENLER



Juraj Kucka - Milan



Theo Bongonda - Celta Vigo (Kiralık)



Kamil Ahmet Çörekçi - Eskişehirspor



GİDENLER



Savaş Çakır - 1461 Trabzon (Kiralık)



Abdulkadir Parmak - Adana Demirspor (Kiralık)



Muhammet Demir - Sivasspor



Mehmet Ekici - Fenerbahçe



Semih Karadeniz - 1461 Trabzon (Kiralık)



Musa Nizam - Antalyaspor



Yunus Emre Çakır - 1461 Trabzon (Kiralık)



Bahadır Güngördü - Ankara Demir (Kiralık)



Melih Kabasakal - 1461 Trabzon (Kiralık)



Zeki Yavru - Gençlerbirliği



Furkan Taş - Arsinspor (Kiralık)



Ramazan Övüç - Samsunspor (Kiralık)



Cafer Tosun - U21



Oğuzhan Acar - ?



İbrahim Demir - ?



AKHİSAR BELEDİYE



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GELENLER



Eray Ataseven - Balıkesirspor



Paulo Henrique - Shangai Shenhua



Miguel Lopes - Sporting



Alperen Babacan - Denizlispor



Helder Barbosa - Al-Wasl



GİDENLER



Tolga Ünlü - Erzurumspor



Ricardo Vaz Te - Jianye



Jeremy Bokila - Cluj (Kiralık)



Miral Samardzic - Kızılyıldız



Abdülkadir Özdemir - Erzurumspor



Custodio - ?



Mervan Çelik - ?



Sokol Cikalleshi - Başakşehir (Kiralık sözleşmesi bitti)



GENÇLERBİRLİĞİ



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GELENLER



Burak Çolak - Hacettepe



Serdar Özkan - Antalyaspor



Erdi Şehit - Fenerbahçe (Kiralık)



Soner Dikmen - Hacettepe



Petar Skuletic - Lokomotif Moskova



Elvis Manu - Brighton



Alaaddin Okumuş - Hacettepe



Ousmane N'diaye - Samsunspor



Zeki Yavru - Trabzonspor



Diallo Guidileye - Nancy



Ahmet İlhan Özek - ?



GİDENLER



Alaaddin Okumuş - Ankaragücü



Serdar Gürler - Osmanlıspor (Kiralık)



Selçuk Şahin - Göztepe



Jonathan Ring - Kalmar



Aydın Karabulut - Antalyaspor



Ferhat Görgülü - Karabükspor



Onur Uslucan - Tuzlaspor



Anıl Karaer - ?



KASIMPAŞA



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GELENLER



Samul Endok - Esperance (Kiralık)



Ben Youssef - Caen



Markus Neumayr - Luzern



Bernard Mensah - Atletico Madrid (Kiralık)



Trezeguet - Anderlecht (Kiralık)



Michael Rangel - Junior (Kiralık)



Arda Kürşat Kaya - U21



GİDENLER



Andre Castro - Göztepe



Titi - Bursaspor



Tunay Torun - Başakşehir



Emirhan Emir - İstanbulspor



İsmail Ayaz - Eyüpspor



Aydın Yılmaz - ?



Vasil Bozhikov - ?



Kenny Otigba - Heerenveen (Kiralık sözleşmesi bitti)



Cristian Guanca - Colon (Kiralık sözleşmesi bitti)



Batuhan Altıntaş - Hamburg (Kiralık sözleşmesi bitti)



Herolind Shala - Sparta Prag



ATİKER KONYASPOR



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GELENLER



Mehdi Bourabia - Levski Sofya



Abdou Traoré - Karabükspor



Wilfred Moke - FCS Bükreş



Patrik Carlgren - Nordsjaelland



Seddar Karaman - Anadolu Selçukspor



Sertan Yeğenoğlu - ?



Savaş Polat - Fenerbahçe



Musa Araz - Lausanne-Sport



Imoh Ezekiel - Al-Arabi



Ferhat Öztorun - Başakşehir



Eren Albayrak - Başakşehir



Kaan Özdemir - Fenerbahçe



İsmail Güven - U21



GİDENLER



Jagos Vukovic - Olympiakos



Barry Douglas - Wolverhampton



Emre Can Atila - Anadolu Selçukspor (Kiralık)



Ali Dere - Yeni Malatyaspor



Dimitar Rangelov - Ümraniyespor



Abdülkerim Bardakci - Samsunspor (Kiralık)



Mehmet Uslu - Rizespor



Mücahit Can Akçay - Anadolu Selçukspor (Kiralık)



Marc Kibong Mbamba - Ankaragücü



Kaya Tarakçı - Erzurumspor



Recep Aydın - Giresunspor (Kiralık)



Can Demir Aktav - ?



Sertan Yeğenoglu - Anadolu Selçukspor (Kiralık)



Alban Meha - ?



KARDEMİR KARABÜKSPOR



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GELENLER



Gheorghe Grozav - Grozny



Hamidou Traore - Elazığspor



Ferhat Görgülü - Gençlerbirliği



Çağlar Şahin Akbaba - Bucaspor



Gabriel Torje - Grozny (Kiralık)



Yolcu Mansız - Altay



GİDENLER



Ercüment Kafkasyalı - Sakaryaspor



Abdou Traoré - Konyaspor



Anıl Şahin - İnegölspor



Mahmut Akan - Ankaragücü



Mahmut Akan - ?



Ermin Zec - ?



Marius Alexe - ?



Ionut Neagu - ?



Dejan Lazarevic - Chievo (Kiralık sözleşmesi bitti)



AYTEMİZ ALANYASPOR



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GELENLER



Rémy Riou - Nantes



Cenk Ahmet Alkılıç - Başakşehir



Mbilla Etame - Antalyaspor



Giannis Maniatis - Atromitos



Fabrice N'Sakala - Anderlecht



Welinton - Al-Khor



Yusuf Çoban - Hoffenheim II



GİDENLER



Alişan Şeker - Kırklarelispor



Gökay Iravul - Samsunspor (Kiralık)



Erhan Kartal - Adana Demir



Wilde-Donald Guerrier - Qarabağ



Ismail Aissati - ?



Deniz Vural - Giresunspor



Daniel Candeias - Benfica (Kiralık sözleşmesi bitti)



Kenneth Omeruo - Chelsea (Kiralık sözleşmesi bitti)



Júnior Fernándes - Dinamo Zagreb (Kiralık sözleşmesi bitti)



OSMANLISPOR



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GELENLER



Serdar Gürler - Gençlerbirliği



Ali Özgün - Gümüşhanespor



Hasan Kılıç - Samsunspor



Ahmet Eyüp Türkaslan - Bugsaşspor



GİDENLER



Okan Baydemir - Bugsaşspor (Kiralık)



Ahmet Kesim - Gaziantep FK (Kiralık)



Caner Arıcı - Giresunspor (Kiralık)



Erdal Kılıçaslan - ?



Pierre Webo - ?



Dzon Delarge - Admira Wacker (Kiralık sözleşmesi bitti)



Ahmet Eyüp Türkaslan - Bugsaşspor (Kiralık sözleşmesi bitti)



Adam Maher - PSV (Kiralık sözleşmesi bitti)



Aykut Demir - Trabzonspor (Kiralık sözleşmesi bitti)



KAYSERİSPOR



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GELENLER



Fernando Boldrin - FCS Bükreş



Silviu Lung - Astra Giurgiu



Cristian Sapunaru - Astra Giurgiu



Dejan Meleg - Vojvodina



Gonzalo Espinoza - Chile



Canberk Aydın - Samsunspor



Asamoah Gyan - Shangai SIPG



Tiago Lopes - Cluj



Şamil Cinaz - Bursaspor



Atila Turan - Reims



Oğuzhan Berber - Adana Demir



Erdal Öztürk - Bayern II



Geoffrey Bia - Sion



Stephane Badji - Anderlecht (Kiralık)



Ömer Kandemir - Bandırmaspor



Erkan Kaş - Sivasspor



GİDENLER



Larrys Mabiala - Portland Timbers



Alain Traore - Al-Markhiya



Samba Sow - Dinamo Moskova



Mert İliman - Gümüşhanespor



Umut Sönmez - Adana Demir



Kubilay Sönmez - Erzurumspor



Furkan Yaman - ?



Efe Özarslan - ?



Raheem Lawal - Osmanlıspor (Kiralık sözleşmesi bitti)



Rajko Rotman - Başakşehir (Kiralık sözleşmesi bitti)



Hakan Arslantaş - Karabükspor (Kiralık sözleşmesi bitti)



BURSASPOR



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GELENLER



Ozan Kökçü - Feyenoord



Berat Jonathan Ustabaşı - Yeşil Bursa



Titi - Kasımpaşa



Barış Yardımcı - Gaziantepspor



William Troost-Ekong - Gent



GİDENLER



Tomas Sivok - Petah Tikva



Yaya Sane - Auxerre (Kiralık)



Şamil Cinaz - Kayserispor



Okan Kocuk - İstanbulspor (Kiralık)



Bünyamin Kasal - Karacabey



Erdem Özgenç - ?



Yonathan Del Valle - Rio Ave (Kiralık sözleşmesi bitti)



SİVASSPOR



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GELENLER



Arouna Kone - Everton



Vitali Djakov - Dinamo Moskova



Hakan Bilgiç - Elazığspor



Muhammet Demir - Trabzonspor



Mert Hakan Yandaş - Menemen



Cem Özdemir - Adanaspor



Elderson - Monaco (Kiralık)



Hasan Türk - Bağcılar



Mattias Bjarsmyr - Göteborg



Sergio Rochet Alvarez - AZ Alkmaar



GİDENLER



İbrahim Öztürk - Altay



Adem Koçak - Bandırmaspor



Hasan Hatipoğlu - Samsunspor



Alper Doğan - Düzcespor (Kiralık)



Yiğit İncedemir - Adana Demir



Gökhan Süzen - Giresunspor



Ümit Karaal - Kastamonu (Kiralık)



Burhan Eşer - Erzurumspor



Safa Yıldırım - Niğde Belediye



Emre Öztürk - Elazığspor



Erkan Kaş - Kayserispor



Ahmet Cebe - Düsseldorf II



Cenk Sarıtaş - Zonguldak Kömürspor



Fatih Çıplak - Sivas Belediye



Theofanis Gekas - ?



Dejan Keller - Olimpija (Kiralık sözleşmesi bitti)



EVKUR YENİ MALATYASPOR



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GELENLER



Fabien Farnolle - Le Havre



Ali Dere - Konyaspor



Khalid Boutaib - Strasbourg



Issam Chebake - Le Havre



Nacer Barazite - Utrecht



Yalçın Ayhan - Başakşehir



Emanuel Dening - San Martin



Issiar Dia - Nancy



Sincere Seth - Supreme Court



GİDENLER



Sezer Özmen - Adana Demir



Taşkın Çalış - Menemen (Kiralık)



Mehmet Sak - Ankaragücü



Sedat Ağçay - Ankaragücü



Yakup Alkan - Yeni Orduspor (Kiralık)



Osman Fırat - Tuzlaspor



İrfan Başaran - Boluspor



Yiğitcan Erdoğan - Adana Demir



Kamil İçer - Zonguldak Kömürspor



Hakan Canbazoğlu - Erzurumspor



Semih Beyaz - Zonguldak Kömürspor



Caner Arıcı - Osmanlıspor (Kiralık sözleşmesi bitti)



Austin Amutu - ?



Vedat Kapurtu - ?



GÖZTEPE



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GELENLER



Hakan Çinemre - Fenerbahçe



Axel Ngando - Bastia



Sabri Sarıoğlu - Galatasaray



Selçuk Şahin - Gençlerbirliği



Yoan Gourcuff - Newcastle



Muhammed Enes Durmuş - Beşiktaş



Andre Castro - Kasımpaşa



Mathieu Peybernes - Lorient (Kiralık)



Oscar Scarione - Maccabi Tel Aviv



Doğanay Kılıç - Gaziantepspor



Rajko Rotman - Başakşehir



Nabil Ghilas - Gaziantepspor



GİDENLER



Emre Aygün - Bandırmaspor



Göktuğ Bakırbaş - Manisaspor (Kiralık)



Sinan Özkan - Giresunspor



Famoussa Kone - Gabala (Kiralık)



Salim İyik - Bodrumspor (Kiralık)



İsmail Köse - Manisa BB



Mehmet Erdem Uğurlu - Gaziantep FK



Umut Nayir - Osmanlıspor (Kiralık sözleşmesi sona erdi)



Gencer Cansev - Başakşehir (Kiralık sözleşmesi sona erdi)



Burak Çolak - Hacettepe (Kiralık sözleşmesi sona erdi)



Soner Dikmen - Hacettepe (Kiralık sözleşmesi sona erdi)

