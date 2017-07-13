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İşte Türk futbolundan dünya futboluna kazandırılan değerler

Şükrü Gülesin'den, Can Bartu'ya, Erdal Keser'den, Engin Verel'e, Gökdeniz Karadeniz'den Cengiz Ünder'e uzanan ihracatımız tavan yaptı.

İşte Türk futbolundan dünya futboluna kazandırılan değerler

Geçmişten günümüze yurt dışına oyuncu satma konusunda sıkıntılar yaşayan Türk futbolu bu sorununu gün geçtikçe çözüme kavuşturuyor. Özellikle son dönemlerde UEFA ile sorunlar yaşayan kulüpler getirilen sınırlamalarla birlikte, oyuncu satabildiği kadar transfer yapabilmesi nedeniyle alt yapılardan yetişen, ya da düşük bedellere transfer edilen oyuncuları iyi teklifler gelmesi halinde yurt dışına gönderiyor. Son dönemlerde yetenekli oyuncuların çıkmasının yanı sıra menajerlerin de işin içine girmesiyle, daha kurumsal, daha güvenilir bir hal alan transfer durumu, Avrupa'da Türk menajerlerinin tanınmasını ve sadece Türkiye'ye ünlü isimlerin gelmesini değil, Türk futbolcuların da yurt dışında forma giymelerine imkan sağlıyor. Avrupa'nın önemli kulüpleri uzun süredir takip ettikleri ve yeteneklerine inandıkları Türk oyuncuları önemli rakamlar ödeyerek kadrolarına katıyorlar.

 KİMLER GİTMEDİ Kİ

Bekir Refet (Bombacı Bekir), Lefter Küçükandonyadis, Şükrü Gülesin, Metin Oktay, Bülent Esel, Can Bartu, Engin Verel, Erdal Keser gibi Türk tarihinin önemli futbolcularının yurt dışı transferlerinin ardından uzun süre Türkiye sınırlarının dışına futbolcu gönderememişti. Daha sonra Selçuk Yula ile başlayan dönemle birlikte Türk kulüpleri Hakan Şükür, Hami Mandıralı, Erol Bulut, Nihat Kahveci gibi isimleri iyi paralar kazanarak Avrupa takımlarına gönderdiler.  

 UEFA KUPASI ve DÜNYA 3'NCÜLÜĞÜNÜN KATKISI BÜYÜK

 2000 yılında Galatasaray'ın UEFA Kupasını kaldırması, yine 2001 yılında kazanılan Süper Kupa ve 2002 yılında elde edilen Dünya 3'ncülüğüyle, Türk futbolunda tarihi başarılar elde edilirken, turnuvalarda başarılı performanslar gösteren Türk futbolcularda Avrupa'nın yolunu tuttu.
 Bu dönemde Ümit Davala, Arif Erdem, Emre Belözoğlu, Okan Buruk, Tugay Kerimoğlu, Rüştü Reçber, İlhan Mansız, Fatih Akyel, Hakan Şükür Avrupa sahnesinde boy gösteren futbolcular oldular. 

 Daha sonraki dönemlerde ise yurt dışına giden futbolcu sayısında azalmalar olsa da kazanılan bonservis bedelleri daha önceki dönemlerde kazanılan paraların üstüne çıkmayı başardı. 

 "2010'DAN BERİ 64 MİLYON EURO"

 Yurt dışına transfer olan Türk oyuncuların iyi performanslar göstermesiyle birlikte Avrupa Kulüpleri Türkiye pazarına yönelmeye başladı. Mehmet Topal'la başlayan son dönem transferleri Umut Bulut, Arda Turan, Salih Uçan, Atınç Nukan, Enes Ünal, Ersan Adem Gülüm, Burak Yılmaz, Emre Çolak, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ile devam etti. Bu oyuncuların bonservislerini elinde bulunduran kulüpler, bu transferlerden toplamda 64.75 Milyon Euro elde etti. Yurt dışına giden futbolcular arasında İtalya Kulübü Roma'ya imza atmak üzere bu ülkeye doğru hareket eden Cengiz Ünder 13 Milyon Euro bedelle Türkiye'den yurt dışına transfer olan en pahalı futbolcu olacak.

 ÖNCE ONLAR GİTTİ

Can Bartu 
 Metin Oktay,
Şükrü Gülesin
 Bülent Esel
 Engin Verel
 Selçuk Yula

 1990 SONRASI TAVAN YAPTI

 Hakan Şükür 6.5 milyon Euro 
 Hami Mandıralı 3.5 milyon Euro 
 Erol Bulut 600 bin Euro 
 Tugay Kerimoğlu 2.5 milyon Euro 
 Alpay Özalan 9 milyon Euro 
 Arif Erdem  4 milyon dolar 
 Tayfun Korkut bonservissiz
 Oktay Derelioğlu 3 milyon Euro 
 Okan Buruk bonservissiz 
 Ümit Davala 5 milyon Euro 
 Emre Belözoğlu bonservissiz
 Fatih Akyel 2.5 milyon Euro 
 Hakan Ünsal 3 milyon euro
 Nihat Kahveci 4.45 milyon Euro 
 Rüştü Reçber bonservissiz 
İlhan Mansız 4.5 milyon dolar 
 Fatih Tekke 7.5 milyon Euro 
 Ümit Özat-bonservissiz 
 Caner Erkin cska 4 milyon Euro 
 Tuncay Şanlı bonservissiz
 Necati Ateş  150 bin krailık
 Sinan Kaloğlu bonservissiz
 Gökdeniz Karadeniz 8.700 bin Euro
 Mehmet Topal 5 milyon euro
 Umut Bulut 3.5 milyon Euro 
 Arda Turan 12 milyon Euro 
 Salih Uçan 4.75 milyon Euro kiralık 
 Sezer Özmen  boservissiz 
 Atınç Nukan  6 milyon euro
 Enes Ünal 3 milyon Euro 
 Ersan Adem Gülüm 7 milyon Euro 
 Burak Yılmaz 8 milyon Euro 
 Emre Çolak  boservissiz
 Çağlar Söyüncü 2.5 milyon Euro 
 Cengiz Ünder 13 milyon Euro 
 Enver Cenk Şahin 1 milyon 75 bin Euro
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #türk futbolunun kazandırdığı değerler #şükrü gülesin #can bartu #erdal keser #engin verel #gökdeniz karadeniz #Cengiz Ünder
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