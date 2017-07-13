Geçmişten günümüze yurt dışına oyuncu satma konusunda sıkıntılar yaşayan Türk futbolu bu sorununu gün geçtikçe çözüme kavuşturuyor. Özellikle son dönemlerde UEFA ile sorunlar yaşayan kulüpler getirilen sınırlamalarla birlikte, oyuncu satabildiği kadar transfer yapabilmesi nedeniyle alt yapılardan yetişen, ya da düşük bedellere transfer edilen oyuncuları iyi teklifler gelmesi halinde yurt dışına gönderiyor. Son dönemlerde yetenekli oyuncuların çıkmasının yanı sıra menajerlerin de işin içine girmesiyle, daha kurumsal, daha güvenilir bir hal alan transfer durumu, Avrupa'da Türk menajerlerinin tanınmasını ve sadece Türkiye'ye ünlü isimlerin gelmesini değil, Türk futbolcuların da yurt dışında forma giymelerine imkan sağlıyor. Avrupa'nın önemli kulüpleri uzun süredir takip ettikleri ve yeteneklerine inandıkları Türk oyuncuları önemli rakamlar ödeyerek kadrolarına katıyorlar.
KİMLER GİTMEDİ Kİ
Bekir Refet (Bombacı Bekir), Lefter Küçükandonyadis, Şükrü Gülesin, Metin Oktay, Bülent Esel, Can Bartu, Engin Verel, Erdal Keser gibi Türk tarihinin önemli futbolcularının yurt dışı transferlerinin ardından uzun süre Türkiye sınırlarının dışına futbolcu gönderememişti. Daha sonra Selçuk Yula ile başlayan dönemle birlikte Türk kulüpleri Hakan Şükür, Hami Mandıralı, Erol Bulut, Nihat Kahveci gibi isimleri iyi paralar kazanarak Avrupa takımlarına gönderdiler.
UEFA KUPASI ve DÜNYA 3'NCÜLÜĞÜNÜN KATKISI BÜYÜK
2000 yılında Galatasaray'ın UEFA Kupasını kaldırması, yine 2001 yılında kazanılan Süper Kupa ve 2002 yılında elde edilen Dünya 3'ncülüğüyle, Türk futbolunda tarihi başarılar elde edilirken, turnuvalarda başarılı performanslar gösteren Türk futbolcularda Avrupa'nın yolunu tuttu.
Bu dönemde Ümit Davala, Arif Erdem, Emre Belözoğlu, Okan Buruk, Tugay Kerimoğlu, Rüştü Reçber, İlhan Mansız, Fatih Akyel, Hakan Şükür Avrupa sahnesinde boy gösteren futbolcular oldular.
Daha sonraki dönemlerde ise yurt dışına giden futbolcu sayısında azalmalar olsa da kazanılan bonservis bedelleri daha önceki dönemlerde kazanılan paraların üstüne çıkmayı başardı.
"2010'DAN BERİ 64 MİLYON EURO"
Yurt dışına transfer olan Türk oyuncuların iyi performanslar göstermesiyle birlikte Avrupa Kulüpleri Türkiye pazarına yönelmeye başladı. Mehmet Topal'la başlayan son dönem transferleri Umut Bulut, Arda Turan, Salih Uçan, Atınç Nukan, Enes Ünal, Ersan Adem Gülüm, Burak Yılmaz, Emre Çolak, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ile devam etti. Bu oyuncuların bonservislerini elinde bulunduran kulüpler, bu transferlerden toplamda 64.75 Milyon Euro elde etti. Yurt dışına giden futbolcular arasında İtalya Kulübü Roma'ya imza atmak üzere bu ülkeye doğru hareket eden Cengiz Ünder 13 Milyon Euro bedelle Türkiye'den yurt dışına transfer olan en pahalı futbolcu olacak.
ÖNCE ONLAR GİTTİ
Can Bartu
Metin Oktay,
Şükrü Gülesin
Bülent Esel
Engin Verel
Selçuk Yula
1990 SONRASI TAVAN YAPTI
Hakan Şükür 6.5 milyon Euro
Hami Mandıralı 3.5 milyon Euro
Erol Bulut 600 bin Euro
Tugay Kerimoğlu 2.5 milyon Euro
Alpay Özalan 9 milyon Euro
Arif Erdem 4 milyon dolar
Tayfun Korkut bonservissiz
Oktay Derelioğlu 3 milyon Euro
Okan Buruk bonservissiz
Ümit Davala 5 milyon Euro
Emre Belözoğlu bonservissiz
Fatih Akyel 2.5 milyon Euro
Hakan Ünsal 3 milyon euro
Nihat Kahveci 4.45 milyon Euro
Rüştü Reçber bonservissiz
İlhan Mansız 4.5 milyon dolar
Fatih Tekke 7.5 milyon Euro
Ümit Özat-bonservissiz
Caner Erkin cska 4 milyon Euro
Tuncay Şanlı bonservissiz
Necati Ateş 150 bin krailık
Sinan Kaloğlu bonservissiz
Gökdeniz Karadeniz 8.700 bin Euro
Mehmet Topal 5 milyon euro
Umut Bulut 3.5 milyon Euro
Arda Turan 12 milyon Euro
Salih Uçan 4.75 milyon Euro kiralık
Sezer Özmen boservissiz
Atınç Nukan 6 milyon euro
Enes Ünal 3 milyon Euro
Ersan Adem Gülüm 7 milyon Euro
Burak Yılmaz 8 milyon Euro
Emre Çolak boservissiz
Çağlar Söyüncü 2.5 milyon Euro
Cengiz Ünder 13 milyon Euro
Enver Cenk Şahin 1 milyon 75 bin Euro
Şükrü Gülesin'den, Can Bartu'ya, Erdal Keser'den, Engin Verel'e, Gökdeniz Karadeniz'den Cengiz Ünder'e uzanan ihracatımız tavan yaptı.
Geçmişten günümüze yurt dışına oyuncu satma konusunda sıkıntılar yaşayan Türk futbolu bu sorununu gün geçtikçe çözüme kavuşturuyor. Özellikle son dönemlerde UEFA ile sorunlar yaşayan kulüpler getirilen sınırlamalarla birlikte, oyuncu satabildiği kadar transfer yapabilmesi nedeniyle alt yapılardan yetişen, ya da düşük bedellere transfer edilen oyuncuları iyi teklifler gelmesi halinde yurt dışına gönderiyor. Son dönemlerde yetenekli oyuncuların çıkmasının yanı sıra menajerlerin de işin içine girmesiyle, daha kurumsal, daha güvenilir bir hal alan transfer durumu, Avrupa'da Türk menajerlerinin tanınmasını ve sadece Türkiye'ye ünlü isimlerin gelmesini değil, Türk futbolcuların da yurt dışında forma giymelerine imkan sağlıyor. Avrupa'nın önemli kulüpleri uzun süredir takip ettikleri ve yeteneklerine inandıkları Türk oyuncuları önemli rakamlar ödeyerek kadrolarına katıyorlar.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.