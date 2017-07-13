Şükrü Gülesin'den, Can Bartu'ya, Erdal Keser'den, Engin Verel'e, Gökdeniz Karadeniz'den Cengiz Ünder'e uzanan ihracatımız tavan yaptı.

Geçmişten günümüze yurt dışına oyuncu satma konusunda sıkıntılar yaşayan Türk futbolu bu sorununu gün geçtikçe çözüme kavuşturuyor. Özellikle son dönemlerde UEFA ile sorunlar yaşayan kulüpler getirilen sınırlamalarla birlikte, oyuncu satabildiği kadar transfer yapabilmesi nedeniyle alt yapılardan yetişen, ya da düşük bedellere transfer edilen oyuncuları iyi teklifler gelmesi halinde yurt dışına gönderiyor. Son dönemlerde yetenekli oyuncuların çıkmasının yanı sıra menajerlerin de işin içine girmesiyle, daha kurumsal, daha güvenilir bir hal alan transfer durumu, Avrupa'da Türk menajerlerinin tanınmasını ve sadece Türkiye'ye ünlü isimlerin gelmesini değil, Türk futbolcuların da yurt dışında forma giymelerine imkan sağlıyor. Avrupa'nın önemli kulüpleri uzun süredir takip ettikleri ve yeteneklerine inandıkları Türk oyuncuları önemli rakamlar ödeyerek kadrolarına katıyorlar.



KİMLER GİTMEDİ Kİ



Bekir Refet (Bombacı Bekir), Lefter Küçükandonyadis, Şükrü Gülesin, Metin Oktay, Bülent Esel, Can Bartu, Engin Verel, Erdal Keser gibi Türk tarihinin önemli futbolcularının yurt dışı transferlerinin ardından uzun süre Türkiye sınırlarının dışına futbolcu gönderememişti. Daha sonra Selçuk Yula ile başlayan dönemle birlikte Türk kulüpleri Hakan Şükür, Hami Mandıralı, Erol Bulut, Nihat Kahveci gibi isimleri iyi paralar kazanarak Avrupa takımlarına gönderdiler.



UEFA KUPASI ve DÜNYA 3'NCÜLÜĞÜNÜN KATKISI BÜYÜK



2000 yılında Galatasaray'ın UEFA Kupasını kaldırması, yine 2001 yılında kazanılan Süper Kupa ve 2002 yılında elde edilen Dünya 3'ncülüğüyle, Türk futbolunda tarihi başarılar elde edilirken, turnuvalarda başarılı performanslar gösteren Türk futbolcularda Avrupa'nın yolunu tuttu.

Bu dönemde Ümit Davala, Arif Erdem, Emre Belözoğlu, Okan Buruk, Tugay Kerimoğlu, Rüştü Reçber, İlhan Mansız, Fatih Akyel, Hakan Şükür Avrupa sahnesinde boy gösteren futbolcular oldular.



Daha sonraki dönemlerde ise yurt dışına giden futbolcu sayısında azalmalar olsa da kazanılan bonservis bedelleri daha önceki dönemlerde kazanılan paraların üstüne çıkmayı başardı.



"2010'DAN BERİ 64 MİLYON EURO"



Yurt dışına transfer olan Türk oyuncuların iyi performanslar göstermesiyle birlikte Avrupa Kulüpleri Türkiye pazarına yönelmeye başladı. Mehmet Topal'la başlayan son dönem transferleri Umut Bulut, Arda Turan, Salih Uçan, Atınç Nukan, Enes Ünal, Ersan Adem Gülüm, Burak Yılmaz, Emre Çolak, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ile devam etti. Bu oyuncuların bonservislerini elinde bulunduran kulüpler, bu transferlerden toplamda 64.75 Milyon Euro elde etti. Yurt dışına giden futbolcular arasında İtalya Kulübü Roma'ya imza atmak üzere bu ülkeye doğru hareket eden Cengiz Ünder 13 Milyon Euro bedelle Türkiye'den yurt dışına transfer olan en pahalı futbolcu olacak.



ÖNCE ONLAR GİTTİ



Can Bartu

Metin Oktay,

Şükrü Gülesin

Bülent Esel

Engin Verel

Selçuk Yula



1990 SONRASI TAVAN YAPTI



Hakan Şükür 6.5 milyon Euro

Hami Mandıralı 3.5 milyon Euro

Erol Bulut 600 bin Euro

Tugay Kerimoğlu 2.5 milyon Euro

Alpay Özalan 9 milyon Euro

Arif Erdem 4 milyon dolar

Tayfun Korkut bonservissiz

Oktay Derelioğlu 3 milyon Euro

Okan Buruk bonservissiz

Ümit Davala 5 milyon Euro

Emre Belözoğlu bonservissiz

Fatih Akyel 2.5 milyon Euro

Hakan Ünsal 3 milyon euro

Nihat Kahveci 4.45 milyon Euro

Rüştü Reçber bonservissiz

İlhan Mansız 4.5 milyon dolar

Fatih Tekke 7.5 milyon Euro

Ümit Özat-bonservissiz

Caner Erkin cska 4 milyon Euro

Tuncay Şanlı bonservissiz

Necati Ateş 150 bin krailık

Sinan Kaloğlu bonservissiz

Gökdeniz Karadeniz 8.700 bin Euro

Mehmet Topal 5 milyon euro

Umut Bulut 3.5 milyon Euro

Arda Turan 12 milyon Euro

Salih Uçan 4.75 milyon Euro kiralık

Sezer Özmen boservissiz

Atınç Nukan 6 milyon euro

Enes Ünal 3 milyon Euro

Ersan Adem Gülüm 7 milyon Euro

Burak Yılmaz 8 milyon Euro

Emre Çolak boservissiz

Çağlar Söyüncü 2.5 milyon Euro

Cengiz Ünder 13 milyon Euro

Enver Cenk Şahin 1 milyon 75 bin Euro

