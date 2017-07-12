Türk ve İsveç takımları arasında daha önce oynanan 22 maçın 8'ini Türk, 10'unu İsveç ekipleri kazandı, 4 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda yarın Östersunds ile yapacağı maç, Türk ve İsveç takımları arasındaki 23. karşılaşma olacak.

Türk ekipleri Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve İstanbulspor, daha önce Avrupa kupalarında İsveç takımlarıyla 22 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 8'i Türk, 10'u da İsveç ekiplerinin üstünlüğüyle sonuçlandı, 4 karşılaşma ise berabere bitti.



Söz konusu karşılaşmalarda Türk takımlarının 31 golüne, İsveç ekipleri 34 golle karşılık verdi.



Türk takımları deplasmanda 2 kez galip geldi



Türk takımları, İsveç ekipleriyle deplasmanda oynadıkları müsabakalarda sadece 2 galibiyet elde edebildi.



İki ülke takımları arasında İsveç'te yapılan 10 karşılaşmanın 7'sini ev sahibi ekipler, 2'sini ise Türk temsilcileri kazandı, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Türk ekiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş, daha önce İsveç'te birer kez galibiyet sevinci yaşadı.



Galatasaray 5 maç yaptı



Avrupa kupalarında İsveç ekipleriyle 3 kez eşleşen Galatasaray, rakipleriyle 5 karşılaşma oynadı.





Sarı-kırmızılı takım, İsveç temsilcileriyle oynadığı maçlardan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.



İlk olarak 1976-1977 sezonunda Kupa Galipleri Kupası birinci turunda AIK ile eşleşen Galatasaray, ilk maçta 2-1 yendiği rakibiyle ikinci maçta 1-1 berabere kaldı ve tur atladı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1994-1995 sezonunda Göteborg ile aynı grupta yer alan sarı-kırmızılı takım, İsveç ekibiyle oynadığı iki maçı da 1-0'lık skorlarla kaybetti.



Galatasaray, UEFA Kupası'nda 2007-2008 sezonunda grupta karşılaştığı Helsingborgs'a da 3-2 yenildi.



Östersunds'un Avrupa kupalarındaki ilk maçı



Galatasaray'ın rakibi Östersunds, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek.



Geçen sezon ilk defa yükseldiği İsveç Birinci Ligi'ni 8. sırada bitiren Östersunds, İsveç Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi biletini almıştı.



- - Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda yarın Östersunds ile yapacağı karşılaşma, Türk ve İsveç ekipleri arasındaki 23. müsabaka olacak

- , Türk ve İsveç takımları arasında daha önce oynanan 22 maçın 8'ini Türk, 10'unu İsveç ekipleri kazandı, 4 karşılaşma ise berabere tamamlandı

- Galatasaray, İsveç temsilcileriyle oynadığı 5 müsabakadan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı



