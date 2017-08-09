Genç futbolcu beyin kanaması geçirdi! Durumu ciddi
Genç futbolcu beyin kanaması geçirdi! Durumu ciddi
Ankara'da silahlar çekildi: Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var
Ankara'da silahlar çekildi: Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var
Başsavcılık harekete geçti
Başsavcılık harekete geçti
Galatasaray'dam Arda Turan hamlesi
Galatasaray'dam Arda Turan hamlesi

İzmir'deki orman yangınının çıkış nedeni araştırılıyor

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde dün 7 hektarlık makilik ve orman alanının zarar görmesine yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İzmir'deki orman yangınının çıkış nedeni araştırılıyor

Karşıyaka'nın Sancaklı Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde makilik alanda yangın çıktı.

Bölgeden çıkan alevleri görenler durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yangına 35 arazöz, 8 dozer, 3 helikopter, 2 amfibi uçak, 3 iş makinesi ile müdahale ederken, çok sayıda itfaiye ekibi de destek verdi. Yangın bölgedeki ormanlık alana da sıçrarken, havanın kararmasıyla alevlere sadece karadan müdahale edilebildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

7 hektarlık makilik ve orman alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Aynı bölgede daha önce de iki ayrı yangın çıkmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #orman #yangını #Karşıyaka #hektar #maki
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Türkiye şampiyonu para-tekvandocunun gözü Londra'da
Sonraki Haber
Katar'dan 80 ülkeye vize muafiyeti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.