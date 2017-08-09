İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde dün 7 hektarlık makilik ve orman alanının zarar görmesine yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Karşıyaka'nın Sancaklı Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde makilik alanda yangın çıktı.



Bölgeden çıkan alevleri görenler durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yangına 35 arazöz, 8 dozer, 3 helikopter, 2 amfibi uçak, 3 iş makinesi ile müdahale ederken, çok sayıda itfaiye ekibi de destek verdi. Yangın bölgedeki ormanlık alana da sıçrarken, havanın kararmasıyla alevlere sadece karadan müdahale edilebildi.



Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



7 hektarlık makilik ve orman alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Aynı bölgede daha önce de iki ayrı yangın çıkmıştı.