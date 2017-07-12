Serie A şampiyonu Juventus, Bayern Münih'ten Brezilyalı futbolcu Douglas Costa'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) son 6 sezonun şampiyonu Juventus, Alman ekibi Bayern Münih'ten Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas Costa'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.



Juventus Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Douglas Costa'nın satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığı bildirildi.



Açıklamada, Bayern Münih'e kiralama bedeli olarak 6 milyon avro ödeneceği, Brezilyalı futbolcunun bonservisinin 30 Haziran 2018'e kadar bonuslarla birlikte 41 milyon avro karşılığında alınabileceği belirtildi.



Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında yıldızı parlayan Costa, 2015'te 30 milyon avro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olmuştu. Douglas Costa, geçen sezon Bayern Münih formasıyla 34 maçta 7 gol, 9 asistlik performans sergiledi.