banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

Juventus, Serie A'da 3 puanı 4 golle aldı

Cagliari'yi 4-0 yenen Juventus'un Portekizli futbolcusu Ronaldo, İtalya liginde ilk kez hat-trick yaptı.

SPOR 07.01.2020, 09:01
Juventus, Serie A'da 3 puanı 4 golle aldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Juventus, Cagliari'yi 4-0 mağlup etti.

Puan tablosunun 2. basamağındaki Juventus, 6. sıradaki Cagliari'yi ağırladı.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın 90 dakika formasını giydiği Juventus, Cristiano Ronaldo'nun 49, 67 (penaltıdan) ve 82, Higuain'in 81. dakikada attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Portekizli forvet oyuncusu Ronaldo, Serie A'da ilk, kariyerinde 56. kez hat-trick yaptı.

Peş peşe 3. maçını kazanan Juventus, puanını 45'e yükseltti.

#Cagliari #juventus #ronaldo
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P