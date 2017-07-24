Juventus, İtalyan futbolcu Bernardeschi'yi, 40 milyon avro karşılığında Fiorentina'dan transfer etti.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) son 6 yılın şampiyonu Juventus, Fiorentina'nın kanat oyuncusu Federico Bernardeschi'yi kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki İtalyan milli futbolcu, kendisini 5 yıllığına Juventus'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Siyah-beyazlılar, Bernardeschi'nin bonservisi için Fiorentina'ya 40 milyon avro ödedi.



Geçen sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 42 maçta, 14 gol ve 5 asist üreten Bernardeschi, İtalya Milli Takımı'nda ise 9 kez oynadı.