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Juventus’tan defansa takviye

Siyah-beyazlılar, Milan’ın sağ beki De Sciglio'yu transfer ettiğini duyurdu.

Juventus’tan defansa takviye

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Juventus, defans oyuncusu Mattia De Sciglio'yu kadrosuna kattı.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Juventus'un Milan'da forma giyen sağ bek oyuncusu De Sciglio'yu 12 milyon avro bedelle transfer ettiği bildirildi. Açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun kendisini 5 yıllığına Juventuslu yapan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Milan'ın altyapısından yetişen ve 2011'den bu yana A takımda forma giyen De Sciglio, geçen sezon 27 maça çıktı.


Kaynak: AA
Etiketler; #spor #juventus #defansa takviye
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