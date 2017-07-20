Siyah-beyazlılar, Milan’ın sağ beki De Sciglio'yu transfer ettiğini duyurdu.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Juventus, defans oyuncusu Mattia De Sciglio'yu kadrosuna kattı.



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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Juventus'un Milan'da forma giyen sağ bek oyuncusu De Sciglio'yu 12 milyon avro bedelle transfer ettiği bildirildi. Açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun kendisini 5 yıllığına Juventuslu yapan sözleşmeye imza attığı belirtildi.



Milan'ın altyapısından yetişen ve 2011'den bu yana A takımda forma giyen De Sciglio, geçen sezon 27 maça çıktı.