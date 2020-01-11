Kadın basketbolunda derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde ikinci yarının ilk haftasında yarın derbide Beşiktaş TRC İnşaat, sahasında lider Fenerbahçe Öznur Kablo'yla karşılaşacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Salonu'nda oynanacak 14. hafta mücadelesi saat 15.15'te başlayacak.

Ligde ilk yarıyı 12 galibiyet, 1 yenilgiyle zirvede tamamlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, tek mağlubiyetini geçen hafta Birevim Elazığ İl Özel İdare karşısında aldı.

Beşiktaş TRC İnşaat ise altışar galibiyet ve mağlubiyetle ligde 6. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, ligde son 3 maçını da galip bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında 43 sayı farkla 97-54 kazanmıştı.