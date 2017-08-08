16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metrede altın madalyayı, Kenyalı Kipyegon aldı.

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16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metrede altın madalyayı, Kenyalı Faith Chepngetich Kipyegon aldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 4. günü, kadınlar 1500 metre finaliyle sona erdi.

Olimpiyat şampiyonu Kenyalı Faith Chepngetich Kipyegon, 4 dakika 2.59 saniyelik derecesiyle ilk kez dünya şampiyonu oldu.

2011 dünya şampiyonu ABD'li Jennifer Simpson, 4:02.76 ile gümüş madalya kazandı. Son iki olimpiyatın 800 metre şampiyonu Güney Afrikalı Caster Semenya ise 4:02.90 ile bronz madalyayı boynuna taktı.

Londra'ya unvanını korumaya gelen, dünya rekortmeni Etiyopyalı Genzebe Dibaba, son sırayı alarak hayal kırıklığı yaşattı.

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