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Kadınlar Euroleague'deki rakipler belli oldu

Kadınlar Euroleague 2017-2018 normal sezonu grupları Almanya'nın Münih kentinde çekilen kuraların ardından belirlendi. .

Kadınlar Euroleague'deki rakipler belli oldu

Kadınlar Euroleague 2017-2018 normal sezonu grupları Almanya'nın Münih kentinde çekilen kuraların ardından belirlendi.
Kura sonucunda 16 takım 8'erli 2 grupta eşleşti. Seçmelere 2. torbadan katılan son finalist Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı B Grubu'na düştü. 14 takım mücadeleye gruplardan başlarken 2 takım eleme sonucunda Euroleague'e katılacak.

3 takım ile temsil edilen ülkelerin 2 takımının aynı grupta eşleşebildiği kura çekiminde Fenerbahçe grup aşamasındaki rakipleri; Yakın Doğu Üniversitesi, UMMC Ekaterinburg (Rusya), Nadezhda Orenburg (Rusya), CB Avenida (İspanya), Famila Schio (İtalya), Wisla Can-Pack (Polonya) ve KSC Szekszard (Macaristan) – BLMA (Fransa) eşleşmesinin galibi oldu.

A Grubu'nda ise; Castors Braine (Rusya), Usk Prag (Çekya), Sopron Basket (Macaristan),  Galatasaray, Bourges Basket (Fransa),  Dinamo Kursk (Rusya), ESBVA Lille Metropole (Fransa), Piestanske Cajky (Slovakya) - CCC Polkowice (Polonya) eşleşmesinin galibi.

Kadınlar Euroleague 2017-2018 sezonu 11 Ekim Çarşamba günü başlayacak. Elemelerden gruplara katılacak olan takımlar ise eylül ayının sonunda belli olacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Kadınlar Euroleague #Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı
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