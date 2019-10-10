Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı Eczacıbaşı VitrA kazandı

Voleybolda 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VafıkBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA kazandı.

SPOR 10.10.2019, 09:45
Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı Eczacıbaşı VitrA kazandı

Karşılaşmaya iyi başlayan Eczacıbaşı VitrA teknik molaya 16-8 önde girdi. Teknik molanın ardından iyi oyununu sürdüren Eczacıbaşı VitrA, ilk seti 25-14 kazanarak, 1-0 öne geçti. 

İkinci sette iyi oyununu sürdüren Eczacıbaşı VitrA, rakibinin öne geçmesine izin vermeden teknik molaya 16-9 üstün girmeyi başardı. Eczacıbaşı VitrA, seti 25-21 kazanarak 2-0 öne geçti.

VakıfBank, üçüncü sete iyi başlayıp rakibine 16-11 üstünlük sağladı. İyi oyununu sürdüren VakıfBank, rakibini 27-25 yenerek skoru 2-1'e getirdi. 

Dördüncü sette de iyi oyununu sürdüren VakıfBank, rakibini 25-20 yenerek durumu 2-2'ye getirdi ve beraberliği sağladı.

Tie-break setinde toparlanıp iyi bir oyun sergileyen Eczacıbaşı VitrA, seti 15-11 kazanıp skoru 3-2'ye getirerek kupanın sahibi oldu.

Kaynak: AA
#Kadınlar Şampiyonlar Kupası #VafıkBank #eczacıbaşı vitra
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