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Kameni, resmen Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulüp, Kamerunlu kaleciyi 3 yıllığına renklerine bağladı

Kameni, resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, 33 yaşındaki Kamerunlu kaleci Carlos Kameni ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce kendisi ve kulübü Malaga ile prensip anlaşmasına varılan ve İstanbul'a gelen profesyonel futbolcu Idriss Carlos Kameni ile yapılan görüşmeler sonucu transferi konusunda her konuda anlaşarak resmi sözleşme imzalamıştır." denildi.

Carlos Kameni ile 3 yıllık sözleşme imzalandığının kaydedildiği açıklamada, "Kamerunlu kaleci Kameni ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerine ülkesi Kamerun'da başlayan 33 yaşındaki file bekçisi, daha önce Fransa'nın Le Havre ve Saint-Etienne, İspanya'nın Espanyol takımlarında görev yaptı. Kamerun Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Kameni, 2011-2012 sezonunun devre arasından bu yana Malaga forması giyiyordu.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #spor toto süper lig #futbol #fenerbahçe #Carlos Kameni
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