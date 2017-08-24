Şampiyonlar Ligi play-off turu, oynanan 5 maçla tamamlandı. Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek ilk Azerbaycan takımı olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu, oynanan 5 maçla tamamlandı.



İlk maçta Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 ile geçen Azerbaycan ekibi Karabağ, deplasmanda 2-1 kaybetmesine rağmen gruplara kalmayı başardı. Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek ilk Azerbaycan takımı olacak.



Müsabakaların ardından Liverpool, Karabağ, APOEL, Sporting Lizbon ve CSKA Moskova, adlarını gruplara yazdırırken, Hoffenheim, Young Boys, Kopenhag, FCSB ve Slavia Prag, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarından devam edecek.



Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın 2 gol kaydettiği maçta İngiliz ekibi Liverpool, konuk ettiği Almanya'nın Hoffenheim takımını 4-2 yenerek adını UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı. İlk maçı da 2-1 kazanan Liverpool'un diğer gollerini Salah ve Firmino atarken, Hoffenheim'ın golleri ise Uth ve Wagner'den geldi.



FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Portekiz ekibi Sporting Lizbon, 0-0'ın rövanşında Romanya temsilcisi FCSB'yi deplasmanda 5-1 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı.



İlk maçta Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 ile geçen Azerbaycan ekibi Karabağ, deplasmanda 2-1 kaybetmesine rağmen gruplara kalmayı başardı.



Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek ilk Azerbaycan takımı olacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Kopenhag (Danimarka) - Karabağ (Azerbaycan): 2-1 (İlk maç 0-1)

FCSB (Romanya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 1-5 (İlk maç 0-0)

Liverpool (İngiltere) - Hoffenheim (Almanya): 4-2 (İlk maç 2-1)

CSKA Moskova (Rusya) - Young Boys (İsviçre): 2-0 (İlk maç 1-0)

Slavia Prag (Çekya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0 (İlk maç 0-2)



Torbalar belli oldu

Türkiye'yi Beşiktaş'ın temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu grup kuraları bugün Monaco'da çekilecek.

Grimaldi Forum'da TSİ 19.00'da başlayacak kura çekiminde, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan 22 takım ile play-off eleme turundan gelen 10 ekip, 8 gruba ayrılacak.

Kuraya katılacak 32 takım, UEFA'nın kulüpler sıralamasında aldığı puanlara göre torbalara dağıtılacak. UEFA sıralamasında ilk 7'de yer alan ülkelerin lig şampiyonları ile Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonunun seri başı olmasını öngören kurala göre, Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Benfica, Chelsea, Shakhtar Donetsk, Monaco, Spartak Moskova çekilişe 1. torbadan katılacak.

Türkiye ligi şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kuraya 3. torbadan girecek. Siyah-beyazlılar, geçen sezon da bu organizasyonun grup aşamasında mücadele etmişti.

Kurada, aynı ülkenin takımları aynı grupta yer alamayacak. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, turnuvada son 16'ya adını yazdırırken, 3. sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Grup sonuncuları için Avrupa defteri kapanacak.



Grupları oluşturacak 32 takımın yer aldığı torbaların dağılımı şöyle:

1. torba: Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Benfica, Chelsea, Shakhtar Donetsk, Monaco, Spartak Moskova

2. torba: Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Sevilla, Manchester City, Porto, Manchester United

3. torba: Napoli, Tottenham, Basel, Olympiakos, Anderlecht, Liverpool, Roma, Beşiktaş

4. torba: Celtic, CSKA Moskova, Sporting Lizbon, APOEL, Feyenoord, Maribor, Karabağ, Leipzig

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta maçları 12-13 Eylül, altıncı ve son hafta mücadeleleri ise 5-6 Aralık tarihlerinde oynanacak.