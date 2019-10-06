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Karadeniz derbisinde gülen taraf Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yendi.

Karadeniz derbisinde gülen taraf Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. 

6. dakikada sağdan ceza sahası içerisine giren Sörloth'un yerden ortasında, penaltı noktasında Nwakaeme'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu çelmeyi başardı.
23. dakikada Abdullah Durak'ın ara pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Melnjak'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
40. dakikada defansın arkasına sarkan Samudio'nun sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
45+2. dakikada Sosa'nın ceza sahası içine girdikten sonra yerden pasında Nwakaeme'nin bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan filelere gitmekte olan topu kornere çeldi.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Öte yandan kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören minik Çaykur Rizespor taraftarı Esila Tüfekçi için Çaykur Rizespor taraftarlarları maçta "Bugün bütün kötülükleri unutun. Esila'ya kalp arıyoruz." yazılı pankart açtı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor
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