Milli sporcular, Karate 1 Premier Lig'in altıncı etabında 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

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Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen Karate 1 Premier Lig'in altıncı etabında Türk sporcular bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya elde etti.

Megasport Arena'daki müsabakalarda Türkiye'ye tek altın madalyayı Ali Sofuoğlu, Kutluhan Duran ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Milli Takımı getirdi.

Ay-yıldızlı ekip, İtalya ile karşılaştığı finalde 25.88 puan alarak rakibinin bir puan önünde üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.

Kumite 60 kiloda ise Eray Şamdan, finalde Makedon Emil Pavlov'a 3-1 kaybetti ve gümüş madalya aldı.

Eda Eltemur da Avrupa üçüncüsü İtalyan Silvia Semeraro'yu 2-1 yenerek bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı veren organizasyonda 85 ülkeden 642 karateci mücadele etti. Ay-yıldızlı ekip, 6 kadın, 11 erkek sporcu ile turnuvada yer aldı.

Kadınlar ferdi kata dalında Dilara Eltemur ve kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol turnuvayı beşinci olarak tamamladı.

Karate 1 Premier Lig'de 2019 sezonu İspanya'da tamamlanacak. Madrid’de düzenlenecek yedinci etap, 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Bakan Kasapoğlu'ndan sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, madalya alan milli sporcuları kutlayarak, "4-6 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Karate 1 Premier Lig Moskova etabında gümüş madalya kazanan Eray Şamdan, bronz madalya kazanan Eda Eltemur ve takım halinde şampiyon olan Ali Sofuoğlu-Kutluhan Duran-Enes Özdemir'i yürekten kutluyorum. Milli sporcularımız çıktıkları müsabakalarda kazandıkları başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyorlar. Sporcularımızın başarısında emeği geçenleri kutluyor, kendilerine spor yaşamlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



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