Kardemir Karabükspor Başkanı Tankut, Birçok oyuncu takibimizde ve daha net bir karar veremedik. İyi bir 10 numara almak istiyoruz." dedi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kampı için Slovenya'da bulunan Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Kulüpten yapılan açıklamada, Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde Maribor kentinde kalınan otelin yakınındaki ormanda futbolcuların yürüyüş yaptığı belirtildi.



Otelin tesislerinde bütün oyuncuların katılımıyla yapılan antrenmanda ise ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde koşu ve şut çalışması gerçekleştiği kaydedildi.



Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, yaptığı açıklamada, geçen sezonki kadrolarını bozmadıklarını ve oturmuş bir yapıya sahip olduklarını bildirdi.



Transfer çalışmaları hakkında bilgiler veren Tankut, "Slovenya'da kamp çalışmalarımız iyi gidiyor. Kazasız belasız bi̇ti̇rmek i̇sti̇yoruz. Burada yapacağımız hazırlık maçlarında takımı yakından göreceğiz. 10 numara transferi için çalışmalarımız devam ediyor. Maliyetler çok yüksek. İstediğimiz futbolcuyu istediğimiz rakamlara getirmek için büyük uğraş veriyoruz. Yaklaşık 3 aydır bu konuda çalışıyoruz. Birçok oyuncu takibimizde ve daha net bir karar veremedik. İyi bir 10 numara almak istiyoruz. Bu sezon ligin çok zorlu olacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.