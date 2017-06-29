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Kardemir Karabükspor'da sağlık kontrolleri

Kırmızı-mavili 9 futbolcu, özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti

Kardemir Karabükspor'da sağlık kontrolleri

2017-2018 sezonu hazırlıklarına başlayan Kardemir Karabükspor'da 9 futbolcu sağlık kontrolünden geçti.

Özel Medikar Hastanesi'nde takım doktorları gözetiminde gerçekleştirilen kontrollerde, kaleciler Oleksandr Rybka ve Ahmet Şahin ile İshak Doğan, Ceyhun Gülselam, Fatih Atik, Osman Çelik, Paul Papp, Tayyi̇b Talha Sanuç ve yeni transfer Ferhat Görgülü yer aldı.

Göz ve ortopedi gibi servislerde muayene edilen kırmızı-mavili oyuncular, solunum ve efor testinin ardından kan örneği verdi.

Diğer futbolcuların kontrolleri ise yarın yapılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #sağlık kontrolü #kardemir karabükspor
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