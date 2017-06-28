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Kardemir Karabükspor'da transfer

Kırmızı-mavili ekip, daha önce ön anlaşma yaptığı Ferhat Görgülü'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı

Kardemir Karabükspor'da transfer

Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği'nden Ferhat Görgülü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Çamlık Tesisleri'ndeki kulüp binasına gelerek sözleşmeye imza atan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, Kardemir Karabükspor'da olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Elinden geleni yapacağını belirten Ferhat, anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.
Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül de yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek kamp programı hakkında bilgi verdi.
Hedeflerinin geçen sezondan daha iyi bir noktada bulunmak olduğunu aktaran Gül, transfer çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
Takımda 10 numara mevkisinde oynayan bir oyuncuya ihtiyaç duyduklarını anlatan Gül, "Öncelik olarak bu mevkide bir oyuncu düşünüyoruz. Belki bir kanat oyuncusu da transfer edebiliriz. Transferi bir iki oyuncu ile tamamlamayı hedefliyoruz. Hazır bir takımız ve geçen seneden omurgası oluşmuş bir ekibiz. Yeni hocamız ve takımımıza yeni katılan oyuncularla güç kazanacağız." dedi.
Yevgen Seleznov ve Iasmin Latovlevici gibi oyunculara transfer konusunda teklif gelip gelmediği sorulan Gül, hiç bir kulübün oyuncularına resmi olarak teklifte bulunmadığını sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ferhat Görgülü #kardemir karabükspor #spor toto süper lig #transfer
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