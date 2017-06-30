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Kardemir Karabükspor'da transfer

Kırmızı-mavili ekip, Malili futbolcu Hamidou Traore ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Kardemir Karabükspor'da transfer

 Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Hamidou Traore ile sözleşme imzaladı.

Malili futbolcu, kulüp binasında düzenlenen törende, kendisini 3 yıllığına Kardemir Karabüksporlu yapan sözleşmeye imza attı.

Traore, burada yaptığı açıklamada, kendisini bir aile ortamında bulduğunu dile getirerek, "Beni çok istediklerini biliyordum. Kendime de güvenmemi sağladılar. Çok mutluyum ve takım için elimden gelen en iyisini yapacağım. Hedefim yardımcı olup takımı en üst başarılara ulaştırabilmek." diye konuştu.

Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül ise oyuncunun TFF 1. Lig'de çok iyi bir sezon geçirdiğini belirterek, "Takımımıza çok büyük katkısı olacağı inancını taşıyoruz. Bizi yanıltmayacak ve takımımıza güç katacak. Kendi kalitesini bir kez daha kanıtlayarak daha yukarı çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Elazığspor'da forma giyen 20 yaşındaki Traore, törende takım forması ve bayrağıyla basın mensuplarına poz verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #kardemir karabükspor #Hamidou Traore #futbol
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